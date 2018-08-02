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Кой остава без ток днес във Варна

02.08.2018 09.34

От 9:00 до 16:00 ч. без ток ще бъдат част от абонатите по улици Дръзки, Охрид, Софроний Врачански, Дебър, Д-р Л. Заменхоф, Дунав, Козлодуй, Цар Симеон I и Цариброд във Варна.

До 17:00 ч. няма да има електричество по ул. Албена и части от ул. Ал. Кръстев, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Пеньо Пенев, ул. Св. Георги, ул. Тюркоаз, ул. Христо Каварналиев, от ул. Цар Борис III, част местност Виница Север, част от местност Розмарин във Варна.

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