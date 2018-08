Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

07:00 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Пабло Карено Буста (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:40 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Фабио Фонини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, мач на звездите

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

10:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

10:10 Film Plus: Тенис: Ришар Гаске - Каспер Рууд (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

11:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австралия

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

12:00 Film Plus: Тенис: Симоне Болели - Хенри Лааксонен (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Добруджа, мач от Втора професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Милуол, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, мач на звездите

15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

15:40 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

16:25 BNT World: Ретро спорт Футбол и слава

16:30 Eurosport: Футбол: MLS, мач на звездите

16:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, мач на звездите

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 3-и епизод

20:00 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, мач на звездите

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier)

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Мидълзбро, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение

22:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, директно

22:45 Eurosport: Футбол: MLS, мач на звездите

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

23:30 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, повторение /bukmeikar.com



06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ07:00 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Пабло Карено Буста (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение08:40 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Фабио Фонини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)09:30 Eurosport: Футбол: MLS, мач на звездите10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон10:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение10:10 Film Plus: Тенис: Ришар Гаске - Каспер Рууд (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)11:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австралия12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон12:00 Film Plus: Тенис: Симоне Болели - Хенри Лааксонен (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Добруджа, мач от Втора професионална лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Милуол, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, мач на звездите15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение15:40 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"16:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Лил, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение16:25 BNT World: Ретро спорт Футбол и слава16:30 Eurosport: Футбол: MLS, мач на звездите16:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ18:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, мач на звездите19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:30 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 3-и епизод20:00 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, директно20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, мач на звездите21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier)21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Мидълзбро, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение22:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, директно22:45 Eurosport: Футбол: MLS, мач на звездите23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон23:30 Diema Sport: Футбол: Адмира Вакер - ЦСКА, мач реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа, повторение /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели