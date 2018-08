Още снимки: test Дания имат нов най-богат човек Нов милиардер застава на върха на класацията за най-голямо богатство в Дания. Нийлс Луис-Хансен повиши богатството си с почти 50% през тази година и вече е най-богатият в страната, пише Bloomberg.



Луис-Хансен е най-големият инвеститор в Coloplast A/S - компания, която разработва и продава продукти и услуги в областта на здравеопазването. Богатството му се покачи до $7 милиарда през тази година, като така той успя да детронира Троес Холч Поблсен, собственика на търговеца на дребно на дрехи Bestseller A/S. Годината за Поблсен също не е лоша, като състоянието му се повишава с 6,2% до $6,7 милиарда.



Акциите на Coloplast се покачиха с около 41% тази година. Така 21-процентният дял на 70-годишния Луис-Хансен се покачи до около 9 милиарда рони ($1,4 милиарда). Другата основна инвестиция е в Ambu A/S, която също работи в сферата на здравеопазването. Там акциите се покачиха със 125%, което направи милиардерът с 5,3 милиарда крони по-богат.



"Той успя да намери много печеливша ниша на капиталовия пазар", казва анализаторът в ABG Sundal Collier Мортен Ларсен. "Той инвестира дългосрочно и гледа отвъд краткосорчната волатилност и това го направи изключително успешен".



В продължение на години Келд Кърк Кристиансен от семейството зад Lego A/S бе номер едно, но загуби позицията си, след като наскоро подари част от богатството си на своите три деца. Сега той е трети с богатство от около $5,3 милиарда. Децата му имат $5,1 милиарда. /money.bg