Jennifer Lopez ще получи приза "Авангард" на името на Michael Jackson на MTV Video Music Awards 2018 На предстоящата церемония по връчването на видео музикалните награди на MTV 2018, която ще се състои на 20 август в Radio City Music Hall, Ню Йорк, Jennifer Lopez ще получи приза за цялостно творчество „Авангард" на името на Michael Jackson. Певицата е избрана да получи тазгодишната награда, заради изключителното си влияние върху развитието на музиката, поп културата, модата и филантропията.



Отличието се присъжда на изпълнители за постижения в музикалната и филмовата индустрия, както и на режисьори на музикални клипове. Сред предишните носители на наградата „Авангард“ са Madonna, Peter Gabriel, George Michael, Guns N' Roses, The Rolling Stones, U2, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé. Миналата година със специалния приз беше удостоена певицата Pink.



Актриса, певица, филмов и телевизионен продуцент, моден дизайнер, бизнес дама, активист и изявен филантроп, Jennifer Lopez започва професионалния си път от Бронкс. Път, изпълнен с много трудности, за да се превърне в една от най-влиятелните жени не само във филмовата и музикална индустрия, но и в цялата съвременна култура. За близо три десетилетия, Jennifer Lopez е продала повече от 75 милиона албума по света, отличена е с много музикални награди, 2 награди на „People’s Choice Awards“ и много други отличия, включително и 2 номинации за награда GRAMMY. Тя е сред най-успешните имена в света на целия шоу, моден и тв бизнес. За последното й турне “Dance Again” се продават повече от 1 МИЛИОН билета, а серията й с парфюми официално се води за най-продаваната продуктова линия на знаменитост в света с продажби на стойност от над 2 милиарда долара.



Сред редицата благотворителни и хуманитарни инициативи, в които участва Jennifer Lopez, е и дейността на фондация „Lopez Family Foundation“, с която тя помага на жени и деца в нужда. Фондацията започва дейността си през 2009 година.



През 2017-а Forbes я постави като номер едно в класацията на стоте най-влиятелни знаменитости. Богатството ѝ се оценява на 250 милиона долара, а последният й испаноезичен сингъл “El Anillo” оглави двата латино чарта на Billboard "Latin Airplay" и "Latin Rhythm" и беше сертифициран с двоен платинен статус на продажби в САЩ.



Отличията „Авангард“ се връчват от учредяването на видео музикалните награди на MTV през 1984 г. На първата церемония с приза са почетени The Beatles, David Bowie и режисьорът Richard Lester. През 1991 г. наградите са преименувани в чест на Michael Jackson. /radio1.bg



