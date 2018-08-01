Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан (WTA International - полуфинали, повторение)

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

10:00 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Билбао, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Монтана - Черно море (2015-16), повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан (WTA International - финал, повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

13:40 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австралия

14:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

14:30 Film Plus: Тенис: Симоне Болели/Фабио Фонини - Хулио Пералта/Федерико Делбонис (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Добруджа, мач от Втора професионална лига, повторение

15:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

15:40 Film Plus: Тенис: Тим Смичек - Рамкумар Раманатан (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

16:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

17:20 Film Plus: Тенис: Марсел Гранойерс - Стив Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение

18:40 Film Plus: Тенис: Рамкумар Раманатан - Стийв Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

19:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, директно

19:50 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

20:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, директно

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Дарби Каунти, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон /bukmeikar.com



07:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение09:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан (WTA International - полуфинали, повторение)10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон10:00 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Билбао, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Монтана - Черно море (2015-16), повторение13:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан (WTA International - финал, повторение)13:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение13:40 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австралия14:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон14:30 Film Plus: Тенис: Симоне Болели/Фабио Фонини - Хулио Пералта/Федерико Делбонис (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Добруджа, мач от Втора професионална лига, повторение15:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол15:40 Film Plus: Тенис: Тим Смичек - Рамкумар Раманатан (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга16:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Лион, мач от френската Лига 1, повторение17:20 Film Plus: Тенис: Марсел Гранойерс - Стив Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)18:05 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение18:40 Film Plus: Тенис: Рамкумар Раманатан - Стийв Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)19:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, директно19:50 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга20:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, директно21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение22:15 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Дарби Каунти, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



