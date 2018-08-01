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Спортът по телевизията днес

01.08.2018 07.39

07:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан (WTA International - полуфинали, повторение)
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
10:00 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Билбао, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Монтана - Черно море (2015-16), повторение
13:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан (WTA International - финал, повторение)
13:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
13:40 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австралия
14:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон
14:30 Film Plus: Тенис: Симоне Болели/Фабио Фонини - Хулио Пералта/Федерико Делбонис (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Добруджа, мач от Втора професионална лига, повторение
15:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
15:40 Film Plus: Тенис: Тим Смичек - Рамкумар Раманатан (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
16:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
16:00 Nova Sport: Футбол: Дижон - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
17:20 Film Plus: Тенис: Марсел Гранойерс - Стив Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
18:05 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение
18:40 Film Plus: Тенис: Рамкумар Раманатан - Стийв Джонсън (Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)
19:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 3-и епизод, директно
19:50 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
20:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:00 Diema Sport: Футбол: Види - Лудогорец, мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, директно
21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Дарби Каунти, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение
22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон /bukmeikar.com

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