Още снимки: test Индия въведе 25% мито за слънчевите панели от Китай и Малайзия Индийските власти обявиха въвеждането на вносни мита за слънчевите панели, произведени в Китай и Малайзия.



Министерството на финансите на Индия съобщи за използването но импортни мита по отношение на такава продукция с понижаващ се размер до юли 2020 година. Както пише официалното правителственото издание



Gazette of India, вносните мита за слънчевите батерии, произведени в Китай и Малайзия, ще бъдат в размер 25% до началото на 2019 г., 20% до януари 2020 г. и 15% до юли 2021 година.



По-рано редица индийски медии съобщиха, че импортните мита се въвеждат по препоръка на Генералния директорат за защита на търговията на Индия като защитна мярка за индийските компании в сферата на соларната енергетика.



По данни на агенция Reuters, делът на китайския внос при продажбите на продукция за слънчевата енергетика в Индия надхвърля 90 процента.



Затова решението на индийските власти е преди всичко едно от проявленията на държавната политика за реализацията на инициативата Make in India. Тя бе предприета през 2014 година с цел да се увеличи обемът на производствените мощности и местната продукцията в редица ключови отрасли на територията на Индия. /money.bg



Индийските власти обявиха въвеждането на вносни мита за слънчевите панели, произведени в Китай и Малайзия.Министерството на финансите на Индия съобщи за използването но импортни мита по отношение на такава продукция с понижаващ се размер до юли 2020 година. Както пише официалното правителственото изданиеGazette of India, вносните мита за слънчевите батерии, произведени в Китай и Малайзия, ще бъдат в размер 25% до началото на 2019 г., 20% до януари 2020 г. и 15% до юли 2021 година.По-рано редица индийски медии съобщиха, че импортните мита се въвеждат по препоръка на Генералния директорат за защита на търговията на Индия като защитна мярка за индийските компании в сферата на соларната енергетика.По данни на агенция Reuters, делът на китайския внос при продажбите на продукция за слънчевата енергетика в Индия надхвърля 90 процента.Затова решението на индийските власти е преди всичко едно от проявленията на държавната политика за реализацията на инициативата Make in India. Тя бе предприета през 2014 година с цел да се увеличи обемът на производствените мощности и местната продукцията в редица ключови отрасли на територията на Индия. /money.bg Днес+ Запази и Сподели