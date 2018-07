Още снимки: test Пентагонът пристъпва към формиране на Космически сили В близките месеци Министерството на отбраната на САЩ ще пристъпи към разработване на три от четирите компонента на Космическите сили, пише изданието Defense One, позовавайки се на свои източници.



През юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви плановете си за създаване на нов клон от въоръжените сили на страната - Космически сили.



Пентагонът ще започне работа по формирането на ново оперативно командване, ново обединено управление по закупуване на спътници за военното министерство и ново военно обединение. За всички тези стъпки, отбелязва изданието, не е нужно одобрението на Конгреса. За четвъртия компонент - основни и помощни служби, включително финансово управление и строително подразделение, е необходимо предварително решение на Конгреса.



Представители на Пентагона, по информация на Defense One, планират до края на годината да подготвят "законодателно предложение, необходимо за създаването на пълноценни Космически сили". В началото на 2019 г. то ще бъде внесено в Конгреса в качеството на съставна част от бюджетния проект на администрацията на президента Доналд Тръмп за фискалната 2020 г. /news.bg











В близките месеци Министерството на отбраната на САЩ ще пристъпи към разработване на три от четирите компонента на Космическите сили, пише изданието Defense One, позовавайки се на свои източници.През юни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви плановете си за създаване на нов клон от въоръжените сили на страната - Космически сили.Пентагонът ще започне работа по формирането на ново оперативно командване, ново обединено управление по закупуване на спътници за военното министерство и ново военно обединение. За всички тези стъпки, отбелязва изданието, не е нужно одобрението на Конгреса. За четвъртия компонент - основни и помощни служби, включително финансово управление и строително подразделение, е необходимо предварително решение на Конгреса.Представители на Пентагона, по информация на Defense One, планират до края на годината да подготвят "законодателно предложение, необходимо за създаването на пълноценни Космически сили". В началото на 2019 г. то ще бъде внесено в Конгреса в качеството на съставна част от бюджетния проект на администрацията на президента Доналд Тръмп за фискалната 2020 г. /news.bg Днес+ Запази и Сподели