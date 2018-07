Още снимки: test Спад на Уолстрийт В понеделник основните фондови индекси на Уолстрийт се търгуват отново на негативна територия, следвайки поредно понижение на акциите на водещите технологични компании, известни като групата FAANG и след солиден спад на акциите на компаниите за кредитни карти American Express и Visa.



Индексът на сините чипове DJIA стартира със слабо повишение, след което обаче вече се понижава с 0,1%, тъй като спадът на акциите на American Express Co. и на VISA Inc. сътоветно с 2,75% и с 2,5%, не може да бъде компенсирано от повишение на акциите на JPMorgan Chase & Co. с 0,78%, на Chevron Corp. - с 1,24% и на McDonald's Corp. - с 1,18%.



Понижението на акциите на двете големи компании за кредитни карти е факт, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че American Express Co. е повишила обмените валутни курсове за своите бизнес клиенти без да ги уведомява.



В същото време продължават агресивните продажби на акции на водещите технологични компании, известни като FAANG (компаниите Facebook, Amazon.com, Apple, Netflix и компанията-майка на Google - Alphabet Inc.), на фона на оповестените през миналата седмица слаби финансови резултати на Facebook, Twitter и Intel, които поставят под въпрос перспективите за растежа на целия технологичен сектор. Акциите на Facebook се понижават с близо 4%, бележейки спад за трета поредна сесия на търговия, на Alphabet Inc. (компанията-майка на Google) - с 1,59%, на Netflix - с цели 4,58%, на Amazon Inc. - с 0,8% и на Apple Inc. - с 0,75%. Целият технологичен сектор губи около 1,35% от своята пазарна капитализация.



Продължаващото слабо представяне на технологичния сектор се отразява негативно на фондовите индекси S&P500 и Nasdaq Composite, като те се понижават съответно с 0,33% и с 0,91%. /bnr.bg



