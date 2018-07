Още снимки: test Бъдещите звезди получиха своите медали от Балетната Олимпиада на вълнуваща церемония в Летния театър Най-малкият състезател за тази година - Антонио Касалиньо от Португалия - обра призовете и аплодисментите на варненската публика.



30.07.2018



Вече са известни носителите на медали от 28-ия Международен балетен конкурс във Варна. Много емоции, горещи аплодисменти и вълнения за младите финалисти донесе тържествената церемония в изпълнения с очакваща публика Летен театър на Варна. За пръв път организаторите обявиха кой каква награда печели едва на заключителен спектакъл край огъня на Балетната Олимпиада. Публиката, която остана вярна на младите таланти и в най-дъждовните

и гръмотевични вечери, горещо аплодира 20-имата избранници, които бяха на сцената във вечерни костюми. Председателят на международното жури проф. Владимир Василиев

от Русия изведе пред зрителите патрона на балетния конкурс тази година госпожа Цвета Караянчева, председател на българския парламент.



"Настана време да се сбогуваме с 28-ия Балетен конкурс. Макар че времето не беше такова, каквото очаквахме, Варна се показа като гостоприемен домакин, а кандидатите играха

с емоция и любов. Благодаря на организаторите, че успяха да привклекат толкова състезатели и жури от всички краища на света. Надявам се, утре като си тръгнете от тук, да останете с хубави спомени от Варна и България", каза Цвета Караянчева на младите финалисти и публиката.



От името на Министерството на културата зам.-министър Румен Димитров поздрави организаторите от Фондация „Международен балетен конкурс“, че са се справили

с провеждането на това мащабно световно състезание.



Проф. Владимир Василиев лично награди победителите. Той ги привества думите: "Вие показахте най-доброто на този първи конкурс в света. Искам от цялото си сърце да ви поздравя, защото

в недалечно бъдеще вие ще светите като ярки цвезди на световната сцена. Чест и хвала на създателите на този забележителен конкурс!", каза Василиев.



Ето и наградите на 28-ия Международен балетен конкурс Варна 2018:



СТАРША ВЪЗРАСТ

Звание "Лауреат на 28. Международен балетен конкурс Варна 2018” и следните награди:

"Голямата награда на град Варна”, златен медал и диплом не се присъжда.



Жени

Първа награда, златен медал и диплом - Юен Джъ Дзъ Сюен, Канада / Yuan Zhe Zi Xuan, Canada

Втора награда, сребърен медал и диплом - Катерин Баркман, САЩ / Katherine Elizabeth Barkman, USA

Две трети награди, бронзов медал и диплом - Мию Такамори, Унгария/ Miyu Takamori, Hungary и София Цуцакова, България / Sofia Evgenieva Tsutsakova, Bulgaria



Мъже

Първа награда, златен медал и диплом - Сънуо Чанг, Китай / Sinuo Chang, China

Втора награда, сребърен медал и диплом не се присъжда

Трета награда, бронзов медал и диплом - Франческо Мура, Франция/ Francesco Murа, France



МЛАДША ВЪЗРАСТ

Звание "ЛАУРЕАТ НА 28. Международен балетен конкурс- Варна 2018” и следните отличия:



"СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ ВАРНА 2018, диплом и медал:

Антонио Касалинхо, Португалия / Antonio Gameiro Casalinho, Portugal



Девойки

Отличие I степен, диплом и медал - Съй Ли, Kитай / Siyi Li, China

Отличие II степен, диплом и медал - Бианка Скудамор, Франция/ Bianca Elise Scudamore, France

Отличие III степен, диплом и медал - Елена Исеки, Германия / Elena Iseki, Germany



Юноши

Отличие I степен, диплом и медал не се присъжда

Отличие II степен, диплом и медал - Харуто Гото, Германия / Haruto Goto, Germany

Отличие III степен, диплом и медал - Ицуки Омори, Португалия / Itsuki Omori, Portugal



ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ

Специална награда "Емил Димитров" - за млади дарования:

Антонио Касалинхо, Португалия / Antonio Gameiro Casalinho, Portugal



Награда за артистично присъствие на сцената на Летен театър Варна:

Чун Уинлам, Франция / Chun Wing Lam, France



Две награди за участие в цял спектакъл в централна роля на Софийска национална опера и балет през сезон 2018/2019 не се присъждат.



Награда за участие в цял спектакъл в централна роля на Държавна опера и балет Варна. Участието ще се състои до 18 месеца след връчването на наградата - Андраш Ронаи, Унгария / Andras Jozsef Ronai



Награда от Фонд „Нина Кираджиева“ за артистичност на български участник, получил най-висока оценка на ІІІ тур:

92 - Джон Абенанти, България / John Michael Abenant, Bulgaria



Две награди от „Силвия Ко“ - Япония за перспективни млади танцьори от Младша възраст, участвали на ІІІ тур. се присъждат една за девойка - Съй Ли, Kитай / Siyi Li, China и една за юноша: Антонио Касалинхо, Португалия / Antonio Gameiro Casalinho, Portugal



ПООЩРЕНИЯ

за изпълнение на участници в ІІІ тур:

Поощрения за постижение на балетна двойка от група „А“- Старша възраст не се присъждат

Поощрения за постижение на балетна двойка от група „Б“ - Младша възраст не се присъждат

Поощрения за партньорство не се присъждат



Поощрения за най-млади състезатели, юноша и девойка, участвали в III тур, се присъждат на:

Антонио Касалинхо, Португалия / Antonio Gameiro Casalinho, Portugal

Елена Исеки, Германия / Elena Iseki, Germany



Поощрения за състезатели, участвали в ІІІ тур, но не получили награда или отличие, се присъждат на:

Георги Капитански, България / Georgi Kapitanski, Bulgaria

Мигел Майдана, Белгия / Miguel Angel David Aranda Maidana, Belgium

Ан Пинхейро, Бразилия / Anne Jullieth Dos Santos Pinheiro, Brazil

Лусиа Риос, Аржентина / Lucia Alejandra Rios, Argentina

Томоха Терада, Япония / Tomoha Terada, Japan



ЗА ХОРЕОГРАФИЯ

За оригинални постановки със съвременна хореография, изпълнени на конкурса, създадени през последните 5 години, т.е. след 15 юли 2013 г.:



Отличие I степен и грамота:

Хореография: Юанюан Уанг (Yuanyuan Wang) 2018;

Композитор: Кангдинг Рей (Kangding Ray) "Отвъд дима" (Beyond the Smoke)



Отличие II степен и грамота:

Хореограф: Ангелина Гаврилова (Angelina Gavrilova) 2018.

Композитор: Филип Глас (Philip Glass) - "My favorite toy"



За оригинална постановка върху произведение от български композитор, изпълнена на конкурса, реализирана през последните 5 години, т.е. след 15 юли 2013 г. - грамота:

Хореограф: Надежда Дичева (Nadezhda Dicheva) 2018.

Композитор: Иво Димчев (Ivo Dimchev) - "Traveling light"



След награждаването победителите показаха своите блестящи таланти в Гала концерт с най-добрите си класически и съвременни танци от конкурса. Многократни аплаузи връщаха на сцената любимците на публиката, най-аплодиран от които беше Антонио Казалинхо – феноменалният най-млад участник в конкурса, който заслужи най-високите призове в младша възраст.



Днес е Супер гала концертът, който тази година е посветен на 60-годишната сценична дейност на един от великите балетисти на ХХ век, наричан Бога на танца, носителят на единствената в историята на Варненския конкурс Голяма награда на град Варна и неколкократен председател на журито – проф. Владимир Василиев.





