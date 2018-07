Още снимки: test Спортът по телевизията днес 04:00 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)

06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

08:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International - повторение)

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

09:15 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

11:05 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - финал (WTA International)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Андора - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Гщаад

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:10 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

15:30 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

15:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Moscow River Cup, Москва - финал (WTA International)

16:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

18:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - финал (WTA International - повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

18:35 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

18:55 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига

19:20 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

20:45 Diema Sport: Футбол: Витоша - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

21:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение /bukmeikar.com



