Спортът по телевизията днес
29.07.2018 08.00
04:00 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
08:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International - повторение)
09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение
09:15 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън
10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
11:05 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм
12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - финал (WTA International)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Андора - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Гщаад
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Болтън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:10 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
15:30 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"
15:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Moscow River Cup, Москва - финал (WTA International)
16:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
18:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - финал (WTA International - повторение)
18:05 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Ипсуич Таун, мач от Чемпиъншип, повторение
18:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, директно
18:35 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"
18:55 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига
19:20 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
20:45 Diema Sport: Футбол: Витоша - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
21:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение /bukmeikar.com
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