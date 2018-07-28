Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

14:35 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

16:25 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

16:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига

20:00 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

20:45 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Bloomberg TV: Баскетболният милионер - док. поредица на Bloomberg

21:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International - повторение) 08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение09:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение14:35 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург16:25 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм16:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение18:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига20:00 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол20:45 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно21:00 Bloomberg TV: Баскетболният милионер - док. поредица на Bloomberg21:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International - повторение) Днес+ Запази и Сподели



