Спортът по телевизията днес
28.07.2018 08.19
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение
13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
14:35 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
16:25 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм
16:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - полуфинали (WTA International - повторение)
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
18:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно
18:30 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига
20:00 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
20:45 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно
21:00 Bloomberg TV: Баскетболният милионер - док. поредица на Bloomberg
21:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - полуфинали (WTA International - повторение)
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