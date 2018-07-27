Още снимки: test Спортът по телевизията днес 04:30 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - полуфинали, повторение)

06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

09:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Види, първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - четвъртфинали (WTA International)

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

14:20 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

18:30 Nova Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

19:10 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

19:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - четвъртфинали (WTA International - повторение)

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

20:45 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

23:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

23:15 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

23:55 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com



04:30 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - полуфинали, повторение)06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение09:00 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)09:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Види, първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - четвъртфинали (WTA International)12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение14:20 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение18:30 Nova Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, директно19:10 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол19:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - четвъртфинали (WTA International - повторение)20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение20:45 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно23:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение23:15 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"23:55 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



