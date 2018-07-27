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Спортът по телевизията днес

27.07.2018 08.00

04:30 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - полуфинали, повторение)
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
09:10 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Види, първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение
11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Jiangxi Open, Нанчан - четвъртфинали (WTA International)
12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
14:20 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА
16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
18:30 Nova Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, директно
19:10 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
19:30 Film Plus: Тенис: Moscow River Cup, Москва - четвъртфинали (WTA International - повторение)
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
20:45 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно
23:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
23:15 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:55 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com

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