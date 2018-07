Още снимки: test VOA: Лидерите на БРИКС притеснени заради търговската война между САЩ и Китай Лидерите на БРИКС са притеснени заради политиките на протекционизъм, съобщава радио The Voice of America, посочва "Фокус". Лидерите от петте държави от групата БРИКС изразиха тревога за онова, което президентът на Южна Африка описа като неотдавнашна заплаха за многостранността и устойчивия глобален растеж - не толкова завоалирано позоваване на търговската война между САЩ и най-богатия член на БРИКС, Китай.



Китайският президент Си Дзинпин заяви пред форума в Йоханесбург: "Търговската война трябва да бъде отхвърлена, защото няма да има победител", каза той. "Икономическата хегемония е още по-нежелателна, защото ще подкопае колективния интерес на международната общност. Тези, които преследват тази кауза, само ще пострадат."



Южноафриканският президент Сирил Рамафоса каза: "Ние се срещаме тук, госпожи и господа, във време, когато многостранната търговска система е изправена пред безпрецедентни предизвикателства...Ние сме загрижени от нарастването на едностранните мерки, които са несъвместими със правилата на Световната търговска организация и се притесняваме за въздействието на тези мерки, особено що се отнася до развиващите се страни и икономики. Това развитие изисква задълбочено обсъждане на ролята на търговията за насърчаване на устойчивото развитие, особено на приобщаващия растеж."



БРИКС включва Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Блокът прие Южна Африка през 2010 г. като част от целта си за изравняване на глобалните условия чрез представителство на нетрадиционни сили.



