Вредна ли е марихуаната Според последния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, приблизително 87,6 млн. възрастни между 15 и 64 години (26,3%) в Европейския съюз са пробвали канабис някога в живота си.



17,2 млн. млади, между 15 и 34 години, хора (14,1%) са употребявали канабис през последната година.



В България малко над 10% от младите хора са употребявали канабис през последната година. У нас се наблюдава и възходяща тенденция в разпространението на канабиса сред младите хора.



Мнението, че марихуаната е безвредна, е широко разпространено. Вероятно принос за това има и медийното внимание, което терминът "медицинска марихуана" получава. Ефектите на канабиса върху организма са обект на различни изследвания, а резултатите не са в полза на употребата му.



Според проучване на Изследователския институт по наркоманиите към Университета на Бъфало, САЩ, употребата на марихуана по време на бременност, особено комбинирана с тютюнопушене, води до раждане на бебе с ниско тегло и малък ръст, и може да предизвика поведенчески проблеми при детето.



Установено е, че бебетата, родени с по-ниско тегло, са по-раздразнителни и по-трудно се успокояват. Този ефект на канабиса е по-силно изразен при момченцата.



Изследване на екип от Европейското общество по кардиология отчита, че хората, които употребяват марихуана, са подложени на почти 3,5 пъти по-висок риск от смърт, поради високо кръвно налягане.



Има индикации, че канабисът застрашава сърдечносъдовата система дори повече от тютюнопушенето. И това не е изненадващо, тъй като марихуаната стимулира симпатиковата нервна система, което води до повишени пулс, кръвно налягане и необходимост от кислород.



Тази година за първи път бяха установени и ефектите от пасивното пушене на канабис в комбинация с тютюнев дим върху здравето на децата. Тези деца попадат в спешното отделение и страдат от възпаления на средното ухо (отит или възпаление в областта на тъпанчето и слуховите костици) много по-често от останалите.



Редица проучвания показват, че честата употреба на марихуана, особено когато тя е започнала в по-ранна възраст, води до повишен риск от когнитивна дисфункция и психиатрични заболявания, включително депресия, биполярно разстройство и шизофрения.



Канадско изследване, публикувано в научното списание Journal of Child Psychology and Psychiatry, показва, че ежеседмичната или ежедневна употреба на канабис повишава риска от психотични преживявания при подрастващите с цели 159%. Под "психотични преживявания" се разбират отклонения в нормалните възприятия, странни идеи или усещането, че си преследван. Когато тези преживявания се повтарят често, това може да доведе до отключване на психиатрично заболяване.



Установено е, че употребата на марихуана уврежда системата в мозъка, свързана с усещането за възнаграждение и удоволствието от това. Единственият начин зависимият човек да изпита такова удоволствие се оказва поредният прием на наркотика. /lifestyle.bg



