Още снимки: test Без бандерол върху бирата Без бандерол върху бирата - предложението е оттеглено.



Припомняме, освен за бездимните цигари от Агенция "Митници" поискаха миналата седмица и бандерол за бирата. Пред журналисти след приемането на поправките в закона за акцизите и данъчните складове председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова заяви:



"След като направихме проучване на място, видяхме, че на този етап технически е невъзможно производителите на бира да изпълнят това изискване. Ако го гласуваме в този вид, в който беше, просто то нямаше как да се изпълни. Затова го оттеглих, като се разбрахме с производителите на бира да избегнем възможността за неотчитане на оборотите на заведенията от наливна бира".



Стоянова обясни, че предложението за бирата не е касаело по никакъв начин размера на акциза за бирата.

"Това предложение касаеше допълнителна мярка във връзка с контрола. При проверките си НАП - особено в курортите, където се предлага all inclusive, e констатирала невъзможност да се осъществи контрола за количеството бира, което е закупено и продадено, защото all inclusive-а, е включен предварително в цената и не се знае какво количество от тази напитка ще се използва", каза още Стоянова.



На въпрос как ще отговори на критиките на опозицията, че не са сметнали нещата правилно по отношение на бездимните цигари, Стоянова обясни, че миналата година, когато са приемали акциза за нагреваемите тютюневи изделия, са считали, че те са твърде малък дял от пазара и, подобно на електронните цигари, които не успяха да се развият, ще умрат с времето.



"За съжаление, още през първите месеци на 2018 г., след изключително агресивна реклама на производителите на тези изделия, се оказа, че те имат ръст над 50%, а това означава, че разлика от акциза от конвенционални цигари, акцизът на нагреваемите тютюневи изделия просто няма да постъпи в бюджета.

"Това ни мотивира да направим предложението още от средата на годината, а не да чакаме края на годината, когато се правят промени в данъчните закони".



Стоянова заяви, че ще продължат разговорите с производителите, за да може повишението да става поетапно.



Припомняме, първоначалната идея на ГЕРБ беше бира в кенове над 5 л да бъде облепяна с бандерол, което предизвика недоволство не толкова заради оскъпяването, колкото заради увеличаването на административната тежест върху търговците.



Предложените промени бяха внесени между двете четения на Закона за акцизите и данъчните складове от председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.



Менда Стоянова бе и основният двигател и на първоначалните промени, с които акцизът върху бездимните цигари ще се изравни с този на обикновените. След като идеята предизвика широко обществено недоволство, но и раздор в коалицията, управляващите се споразумяха косвеният данък да се увеличи до 40% от този на конвенционалните цигари от 1 октомври.



По програма проектът трябва да мине на второ четене в бюджетна комисия днес, което означава, че има всички шансове промените да бъдат гласувани в зала, преди депутатите да излязат в лятна ваканция. /news.bg



Без бандерол върху бирата - предложението е оттеглено.Припомняме, освен за бездимните цигари от Агенция "Митници" поискаха миналата седмица и бандерол за бирата. Пред журналисти след приемането на поправките в закона за акцизите и данъчните складове председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова заяви:"След като направихме проучване на място, видяхме, че на този етап технически е невъзможно производителите на бира да изпълнят това изискване. Ако го гласуваме в този вид, в който беше, просто то нямаше как да се изпълни. Затова го оттеглих, като се разбрахме с производителите на бира да избегнем възможността за неотчитане на оборотите на заведенията от наливна бира".Стоянова обясни, че предложението за бирата не е касаело по никакъв начин размера на акциза за бирата."Това предложение касаеше допълнителна мярка във връзка с контрола. При проверките си НАП - особено в курортите, където се предлага all inclusive, e констатирала невъзможност да се осъществи контрола за количеството бира, което е закупено и продадено, защото all inclusive-а, е включен предварително в цената и не се знае какво количество от тази напитка ще се използва", каза още Стоянова.На въпрос как ще отговори на критиките на опозицията, че не са сметнали нещата правилно по отношение на бездимните цигари, Стоянова обясни, че миналата година, когато са приемали акциза за нагреваемите тютюневи изделия, са считали, че те са твърде малък дял от пазара и, подобно на електронните цигари, които не успяха да се развият, ще умрат с времето."За съжаление, още през първите месеци на 2018 г., след изключително агресивна реклама на производителите на тези изделия, се оказа, че те имат ръст над 50%, а това означава, че разлика от акциза от конвенционални цигари, акцизът на нагреваемите тютюневи изделия просто няма да постъпи в бюджета."Това ни мотивира да направим предложението още от средата на годината, а не да чакаме края на годината, когато се правят промени в данъчните закони".Стоянова заяви, че ще продължат разговорите с производителите, за да може повишението да става поетапно.Припомняме, първоначалната идея на ГЕРБ беше бира в кенове над 5 л да бъде облепяна с бандерол, което предизвика недоволство не толкова заради оскъпяването, колкото заради увеличаването на административната тежест върху търговците.Предложените промени бяха внесени между двете четения на Закона за акцизите и данъчните складове от председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.Менда Стоянова бе и основният двигател и на първоначалните промени, с които акцизът върху бездимните цигари ще се изравни с този на обикновените. След като идеята предизвика широко обществено недоволство, но и раздор в коалицията, управляващите се споразумяха косвеният данък да се увеличи до 40% от този на конвенционалните цигари от 1 октомври.По програма проектът трябва да мине на второ четене в бюджетна комисия днес, което означава, че има всички шансове промените да бъдат гласувани в зала, преди депутатите да излязат в лятна ваканция. /news.bg Днес+ Запази и Сподели