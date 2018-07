Още снимки: test Номиниран за „Грами“ саксофонист ще участва в Международния джаз фестивал Номинираният за „Грами“ Чико Фрийман и Бартош Дворак квартет са специалните гости на тазгодишното XXVII издание на Международния джаз фестивал „Варненско лято“, който ще се проведе на 28-ми и 29-ти юли. Участие ще вземат също музиканти от България, Полша, САЩ, Швейцария, Канада и Австрия. Концертите започват от 20 ч. в английския двор на Археологическия музей.



Първият ден – 28-ми юли, започва с концерт на Бартош Дворак квартет от Полша, воден от цигуларя Бартош Дворак – едно от ярките имена в полския джаз, водещ изпълнител в класациите на читателите на Jazz Forum за 2015, 2016 и 2017 г.



На 29-ти юли на сцената ще се качат David Helbock's Random Control от Австрия, водени от Дейвид Хелбок – пиано, електронни и перкусии. Същата вечер ще се представят и Shuffle Demons от Канада.



Билетите за фестивала могат да се закупят на място 2 часа преди концертите.



Цени на билетите: 28 юли - 20 лв., 29 юли - 15 лв. Билет за двата концерта - 30 лв. Билет за деца - от 10 до 14 години - 5 лв.



Международният джаз фестивал „Варненско лято“ 2018 се организира от Варненското джаз общество, с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна и с подкрепата на Министерството на културата, Полския институт – София, Canada Council of the Arts – Канада, и Радио Варна.



