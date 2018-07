Още снимки: test Първи трейлър на филма "Second Act" с Jennifer Lopez Вече можем да видим първи трейлър на новия филм с Jennifer Lopez в главната роля - "Second Act"! Предстоящата лента наподобява комбинация между култовата комедия с Melanie Griffith "Работещо момиче" и "Петзвезден романс". Режисьор на филма е Peter Segal, направил поредица от успешни комедии с Adam Sandler ("50 първи срещи", "Психаротерапия"), както и сполучливата пародия "Умирай умно" със Steve Carell.



Lopez е сред продуцентите на тази романтична комедия, в която участват още Leah Remini, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens и Treat Williams.



Сюжетът на "Second Act" е за жена (в ролята Jennifer Lopez), която никога няма да допусне да бъде подценявана, а напротив. От първия трейлър разбираме, че когато колега на главната героиня й заявява, че жена на нейната възраст няма лесно да си намери работа, тя се амбицира и устремява още повече и разбира се, задейства поредица от невероятни събития, които ще покажат, че той далеч не е прав.



Благодарение на фалшива диплома от бизнес университет, подправени снимки с Barack Obama и несъществуващо пътуване до Килиманджаро, пред Maya - Jennifer Lopez се откриват много нови възможности. Така тя се сдобива с нова работа и лъскав офис, в комплект с още по-разкошен апартамент. /radio1.bg



