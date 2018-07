Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 Film Plus: Тенис: BRD Bucharest Open, Букурещ - четвъртфинали (WTA International - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

08:15 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

10:10 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

11:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Гщаад 2018

12:00 Diema Sport: Футбол: Рига - ЦСКА, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

13:35 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Гщаад 2018

14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение

15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BRD Bucharest Open, Букурещ - полуфинали (WTA International)

15:25 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига

16:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

18:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига, директно

18:30 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

19:30 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад - I полуфинал (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение

20:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт - полуфинали (ATP WORLD TOUR 250)

22:45 Eurosport: Футбол: MLS, Атланта - ДС Юнайтед, директно

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Гщаад 2018 /bukmeikar.com



07:30 Film Plus: Тенис: BRD Bucharest Open, Букурещ - четвъртфинали (WTA International - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение08:15 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА10:10 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ11:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение12:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Гщаад 201812:00 Diema Sport: Футбол: Рига - ЦСКА, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение13:35 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол14:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Гщаад 201814:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BRD Bucharest Open, Букурещ - полуфинали (WTA International)15:25 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига16:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение18:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига, директно18:30 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение19:30 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад - I полуфинал (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение20:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, директно21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Dell Technologies Hall of Fame Open, Нюпорт - полуфинали (ATP WORLD TOUR 250)22:45 Eurosport: Футбол: MLS, Атланта - ДС Юнайтед, директно23:00 Mtel Sport 1: Тенис: WTA Гщаад 2018 /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели