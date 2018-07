Още снимки: test Колко нови трактори и комбайни са купени у нас през 2018-а Пазарът на едрогабаритна селскостопанска техника у нас се запазва стабилен през първите шест месеца на 2018 година. Това показва справката за закупените нови трактори и комбайни от януари до края на юни, информира agro.bg.



Общо регистрираните нови колесни трактори до 30 юни т.. са 612 единици. За същия период през 2017 г. те са били 605 машини.



При тракторите сред производителите на първо място в България е John Deere със 127 машини, следван от New Holland със 101 трактора, като традиционно третото място е за Kubota.



Регистрираните комбайни за първото шестмесечие на тази година са 94 броя, при 92 единици за същия период през миналата година.



Докато през 2017-та водеща позиция сред производителите на зърноприбираща техника у нас е имала марката CLAAS, то сега на първо място по продажби е John Deere с 33 комбайна. CLAAS е на второ място с 25 регистрирани комбайни, следвана от Ростселмаш, CASE IH и New Holland - съответно с 10, 8 и 7 машини.



