Още снимки: test От петък Пловдив е Hills of Rock Ако на първото издание на фестивала Hills of rock миналата година присъстваха 25 000 зрители, то тази година очакваната бройка е 60 000, предаде кореспондентът на БГНЕС в Пловдив.



Оживено се търсят стаи в хотели или квартири, хора от цялата страна и от чужбина идват в Пловдив този уикенд, за да присъстват на мега събитието. Фестивалът ще се проведе от 20 до 22 юли на Гребната база, където вече се строи цял малък град, а кулминацията и голямата притегателна за всички любители на рока е концертът на Iron Maiden в неделя. Три са сцените, на които ще свирят общо 50 групи, едната е много голяма, ще има огромни екрани, а ако през първите два дни концертите ще вървят паралелно и на трите сцени, то в неделя вечерта само тя ще бъде център на вниманието. Сцената вече се монтира, елементите са докарани от Унгария с 15 тира. Тя е дълга 25 метра, дълбока 15, а осветлението, което е на Iron Maiden, днес е на митницата в 9 тира. То ще бъде предоставено за изпълненията на всичките три дни на фестивала.



На терена на стадион "Пловдив", който е в непосредствена близост, са поставени шатри, които ще служат на изпълнителите- гримьорни, масажни стаи, бюфет. Там ще има и две кухни, една за главните артисти, другата- за второстепенните, обясни днес на брифинг Иван Несторов- Амебата, организатор на събитието. В трите дни десетте входа за зрители ще бъдат отворени в 16.30 часа. Има няколко вида билети- за един ден, за два, за трите общо. Всеки зрител срещу билета си ще получава гривна с цвят, който го отпраща в определен сектор и карта за плащане, която може да зареди на място и с която може да купува както сувенири на групите, така и напитки и храна вътре в зоната на фестивала. Специална сцена ще работи и след полунощ- Hills of bass, за нея се продават отделни билети, а изпълненията там продължават до 5 ч сутринта.



Специално за фестивала се изгражда къмпинг с възможност за 250 двойни палатки, който ще бъде оборудван с душ и тоалетни. Заради очаквания голям наплив от хора от другаде, бул. "Копривщица" и част от бул."Шести септември" ще бъдат затворени за движение и ще служат за паркинг.



