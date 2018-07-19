Спортът по телевизията днес
19.07.2018 08.31
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Ботев Враца, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
08:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
09:00 BNT HD: Колумбия - Англия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Каен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Вадуц, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
11:35 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение
13:35 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
14:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:35 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига
16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив София, плейофен мач за място в Първа професионална лига, повторение
16:05 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл
19:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:30 Diema Sport: Футбол: Рига - ЦСКА, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, директно
19:30 BNT HD: Финал на световното първенство по футбол
20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
21:30 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
22:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, директно
22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, плейофен мач за място в Лига Европа, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:35 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
Днес+