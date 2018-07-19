Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Ботев Враца, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

09:00 BNT HD: Колумбия - Англия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Вадуц, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

11:35 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение

13:35 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

14:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:35 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига

16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив София, плейофен мач за място в Първа професионална лига, повторение

16:05 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл

19:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 Diema Sport: Футбол: Рига - ЦСКА, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, директно

19:30 BNT HD: Финал на световното първенство по футбол

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

21:30 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

22:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, плейофен мач за място в Лига Европа, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

23:35 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение) 08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Ботев Враца, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение08:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга09:00 BNT HD: Колумбия - Англия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Каен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Вадуц, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение10:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга11:35 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, повторение12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение13:35 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол14:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:35 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив София, плейофен мач за място в Първа професионална лига, повторение16:05 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл19:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:30 Diema Sport: Футбол: Рига - ЦСКА, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, директно19:30 BNT HD: Финал на световното първенство по футбол20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 1-ви епизод20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"21:30 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)22:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, директно22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение23:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, плейофен мач за място в Лига Европа, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение23:35 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение) Днес+ Запази и Сподели



