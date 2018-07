Още снимки: test Търговската война продължава: САЩ обмислят тарифи върху уран Съединените щати обмислят налагане на тарифи върху внос на уран, съобщават Forexlive и "Блумбърг".



Търговският секретар на САЩ Уилбър Рос потвърди разпространяваната през последните дни информация.



Рос каза, че Вашингтон разследва дали вносът на уран е заплаха за националната сигурност. Разследването може да доведе до налагане на тарифи върху вноса на гориво за атомните централи. Те ще засегнат целия сектор.



Министерството на търговията съобщи, че двете компании Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc. са внесли искане за провеждане на проверка на вноса на уран в САЩ. Те твърдят във внесените през януари документи, че доставките от чужбина вредят на производството в страната.



Смята се, че САЩ имат огромен запас от уран за оръжия за масово поразяване.



По-рано днес "Уолстрийт джърнъл" писа, че се строи завод за превръщане на плутоний за ядрени оръжия в ядрено гориво.



Вестникът пише, че през 2007 г. официални представители са съобщили, че заводът ще струва 4,8 милиарда долара и ще бъде завършен до 2016 г. Сега енергийното министерство е изчислило, че разходите са 17,2 милиарда долара и ще е необходим период до 2048 г.



Около 50% от вноса на уран в САЩ е от Канада и Казахстан, следвани от Австралия, Русия и Узбекистан. Почти 90% от доставения за американските реактори уран през 2016 г. е от чужбина. Съединените щати обмислят налагане на тарифи върху внос на уран, съобщават Forexlive и "Блумбърг".Търговският секретар на САЩ Уилбър Рос потвърди разпространяваната през последните дни информация.Рос каза, че Вашингтон разследва дали вносът на уран е заплаха за националната сигурност. Разследването може да доведе до налагане на тарифи върху вноса на гориво за атомните централи. Те ще засегнат целия сектор.Министерството на търговията съобщи, че двете компании Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc. са внесли искане за провеждане на проверка на вноса на уран в САЩ. Те твърдят във внесените през януари документи, че доставките от чужбина вредят на производството в страната.Смята се, че САЩ имат огромен запас от уран за оръжия за масово поразяване.По-рано днес "Уолстрийт джърнъл" писа, че се строи завод за превръщане на плутоний за ядрени оръжия в ядрено гориво.Вестникът пише, че през 2007 г. официални представители са съобщили, че заводът ще струва 4,8 милиарда долара и ще бъде завършен до 2016 г. Сега енергийното министерство е изчислило, че разходите са 17,2 милиарда долара и ще е необходим период до 2048 г.Около 50% от вноса на уран в САЩ е от Канада и Казахстан, следвани от Австралия, Русия и Узбекистан. Почти 90% от доставения за американските реактори уран през 2016 г. е от чужбина. Днес+ Запази и Сподели