Още снимки: test Samsung готви смартфон със сгъваем екран през 2019 Samsung Electronics Co. планира да представи първия мобилен телефон със сгъваем екран още в началото на следващата година, пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници. Прототипът, носещ вътрешното кодово име "Победител", ще има екран с размер около 7 инча по диагонал.



Дисплеят ще може да бъде сгъван през средата, като портмоне. В задната си част ще има камери, а отпред малък втори екран.



Подобни устройства отдавна са цел на индустрията, а няколко производители вече разработват свои версии. Някои компании вече пуснаха смартфони, които могат да бъдат сгънати, но при тях екраните са два, а не само един.



Новата възможност може да вдъхне нов живот на индустрията, която отдавна не успява да предложи достатъчно вълнуващи нововъведения на потребителите. През 2017 г. продажбите на смартфони намаляха с 0,3% - първият годишен спад в историята на индустрията. През тази година се очаква спад от 0,2%.



Поне на първо време новият модел няма да измести Galaxy S и Note сериите, а ще се продава като изцяло нова категория.



Една от причините Samsung да бърза с модела е намалялото търсене на Galaxy S9. Оценката на анализатори е, че продажбите му са с 20% по-ниски, отколкото на миналогодишния S8.По-рано този месец южнокорейската компания прогнозира по-ниска от очакваната оперативна печалба за второто тримесечие, главно заради намаляващите продажби на флагманския модел.



Един от основните проблеми пред сгъваемия модел може да се окаже цената - очаква се тя да бъде над $1 500. Притеснения в компанията има и заради потенциални проблеми с прегряване на батерията. /money.bg Samsung Electronics Co. планира да представи първия мобилен телефон със сгъваем екран още в началото на следващата година, пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници. Прототипът, носещ вътрешното кодово име "Победител", ще има екран с размер около 7 инча по диагонал.Дисплеят ще може да бъде сгъван през средата, като портмоне. В задната си част ще има камери, а отпред малък втори екран.Подобни устройства отдавна са цел на индустрията, а няколко производители вече разработват свои версии. Някои компании вече пуснаха смартфони, които могат да бъдат сгънати, но при тях екраните са два, а не само един.Новата възможност може да вдъхне нов живот на индустрията, която отдавна не успява да предложи достатъчно вълнуващи нововъведения на потребителите. През 2017 г. продажбите на смартфони намаляха с 0,3% - първият годишен спад в историята на индустрията. През тази година се очаква спад от 0,2%.Поне на първо време новият модел няма да измести Galaxy S и Note сериите, а ще се продава като изцяло нова категория.Една от причините Samsung да бърза с модела е намалялото търсене на Galaxy S9. Оценката на анализатори е, че продажбите му са с 20% по-ниски, отколкото на миналогодишния S8.По-рано този месец южнокорейската компания прогнозира по-ниска от очакваната оперативна печалба за второто тримесечие, главно заради намаляващите продажби на флагманския модел.Един от основните проблеми пред сгъваемия модел може да се окаже цената - очаква се тя да бъде над $1 500. Притеснения в компанията има и заради потенциални проблеми с прегряване на батерията. /money.bg Днес+ Запази и Сподели