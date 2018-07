Още снимки: test Харисън Форд ще участва в нова екранизация на "Дивото зове" Новината, че петият филм за Индиана Джоунс ще се забави, определено не ни хареса, но Харисън Форд е решил да уплътни времето си с друга продукция.



Според Variety, актьорът ще вземе главната роля в подготвяната нова версия по книгата на Джек Лондон - Call of the Wild ("Дивото зове"). Харисън Форд ще вземе ролята на Джон Торнтън - един от най-добрите златотърсачи по време на "златната треска" в САЩ.



Режисьор на продукцията ще бъде Крис Сандърс ("Как да си дресираш дракон", 2010 г., "Круд", 2013 г.), а сценарият ще бъде на Майкъл Грийн, който написа репликите за филми като "Блейд Рънър 2049" (2017 г.) и "Убийство в Ориент експрес" (2017 г.).



