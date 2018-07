Още снимки: test Откриха мъртва в апартамента й манекенката Анабел Нилсън Анабел Нилсън беше знаменитост в Обединеното кралство. Името на известната манекенка от 90-години на миналия век винаги е било свързвано с други две модни величия – модела Кейт Мос и дизайнера Александър Маккуин.



Безжизненото тяло на 49-годишната Анабел беше открито в апартамента й в Челси, Англия, в понеделник следобед. Според разследващи смъртта е настъпила преди дни и вероятно не е била насилствена, предава "Ел Паис".



Последно Анабел беше видяна в началото на юли на сватбата на бившия си приятел лорд Едуърд Спенсър-Чърчил, където моделът беше придружавана от приятелката си Кейт Мос. Спенсър-Чърчил не е единствената важна особа, с която е имала връзка Анабел. От 1994 до 1997 г. тя беше женена за Нат Ротсчилд, член на богата династия. Освен това майка й е била маркиза, а баба й по бащина линия – втора братовчедка на английската кралица.



Когато е на 16 години, Нилсън страда от пристрастеност към хероина, но прекарва цяла година в Австралия, където успява да се възстанови. В последните години тя беше известна с участието си в два сезона на Ladies of London – риалити шоу за живота на богатите и известни британки. Анабел Нилсън е и автор на редица детски приказки.



Отношенията й с Кейт Мос са много близки, както и с дизайнера Маккуин. Тя беше смятана за негова муза и е била последната, която го е видяла жив през 2010 г. , според Hello!. Самата Анабел е споделяла в интервю пред Daily Mail, че те са като брат и сестра, приятели, дори сродни души. „Често хората ме наричаха госпожа Маккуин”, признавала е тя. И още: „Бяхме еднакви. Той също страдаше от дислексия, беше като мое отражение”. Кейт Мос е като нейна сестра. „Да, тя е икона, но за мен е само Кейт. Караме се за глупости, после се целуваме и се сдобряваме. Споделяме дрехите си, споделяме всичко една с друга, и славата й никога не е била проблем”, заявявала е Анабел.



Профилът й в инстаграм сега е закрит, но много от последователите й поискаха да се сбогуват с нея, като изразят мъката си под някои от последните й снимки. /24chasa.bg



