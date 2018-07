Още снимки: test Суровината, която може да спечели от търговската война на Тръмп Търговската война на Доналд Тръмп с Китай е заплаха за световната икономика, но има поне една суровина, която може да се възползва от нея: азотните торове, пише Bloomberg.



Цените на соята сe сринаха от май, тъй като маслодайната култура се оказа част от търговската битка, която подтикна Китай да наложи мита върху американските селскостопански стоки.



Сривът вероятно ще подтикне американските земеделски производители да заменят соевите насаждения през 2019 г. с царевица - култура, която е голям потребител на азотни торове, каза Йонас Оксгард, анализатор в Sanford C. Bernstein & Co. в Ню Йорк.



"Ако това продължава, очаквам фермери от САЩ да преминат от соя към царевица, което е положително за всички производители на торове, особено за азотните," заяви Оксгард пред Bloomberg.



"Защо да засаждате повече соя, щом най-големият ви вносител й налага високи мита?", попита риторично той.



Потенциалният тласък от напрежението в търговията идва, докато пазарите на торове вече са в разгара на обрат след продължителен спад. Американските спот цени за урея, търгуема, суровинна форма на азотен тор, нарастват с 49% през последните 12 месеца, според данни на Green Markets.



Търсенето на азот, най-често използваната хранителна добавка за земеделски култури в света, се е повилишо от закъснения сезон на засаждане, а цените могат да се увеличат до 300 долара за метричен тон до края на годината, от 270 долара в момента, твърди Оксгард.



САЩ са нетен вносител на азотен тор и получават по-голямата част от доставките си от Тринидад и Тобаго.



Докато запасите от торове продължават да изостават, има "възможност" за инвеститорите, тъй като се очаква ралито на стоката да продължи, посочи експертът. Производители като CF Industries Holdings, Mosaic и Nutrien се очаква да публикуват силни печалби за второто тримесечие, предвижда той.



През юни Чарлз Нийвърт, анализатор в Cowen & Co., сравни акциите на торове със "зелени банани", подканвайки инвеститорите да купуват акции скоро, за да се възползват от възстановяването. /money.bg



Търговската война на Доналд Тръмп с Китай е заплаха за световната икономика, но има поне една суровина, която може да се възползва от нея: азотните торове, пише Bloomberg.Цените на соята сe сринаха от май, тъй като маслодайната култура се оказа част от търговската битка, която подтикна Китай да наложи мита върху американските селскостопански стоки.Сривът вероятно ще подтикне американските земеделски производители да заменят соевите насаждения през 2019 г. с царевица - култура, която е голям потребител на азотни торове, каза Йонас Оксгард, анализатор в Sanford C. Bernstein & Co. в Ню Йорк."Ако това продължава, очаквам фермери от САЩ да преминат от соя към царевица, което е положително за всички производители на торове, особено за азотните," заяви Оксгард пред Bloomberg."Защо да засаждате повече соя, щом най-големият ви вносител й налага високи мита?", попита риторично той.Потенциалният тласък от напрежението в търговията идва, докато пазарите на торове вече са в разгара на обрат след продължителен спад. Американските спот цени за урея, търгуема, суровинна форма на азотен тор, нарастват с 49% през последните 12 месеца, според данни на Green Markets.Търсенето на азот, най-често използваната хранителна добавка за земеделски култури в света, се е повилишо от закъснения сезон на засаждане, а цените могат да се увеличат до 300 долара за метричен тон до края на годината, от 270 долара в момента, твърди Оксгард.САЩ са нетен вносител на азотен тор и получават по-голямата част от доставките си от Тринидад и Тобаго.Докато запасите от торове продължават да изостават, има "възможност" за инвеститорите, тъй като се очаква ралито на стоката да продължи, посочи експертът. Производители като CF Industries Holdings, Mosaic и Nutrien се очаква да публикуват силни печалби за второто тримесечие, предвижда той.През юни Чарлз Нийвърт, анализатор в Cowen & Co., сравни акциите на торове със "зелени банани", подканвайки инвеститорите да купуват акции скоро, за да се възползват от възстановяването. /money.bg Днес+ Запази и Сподели