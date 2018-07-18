Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

07:10 BNT HD: Хърватия - Дания - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Ботев Гълъбово, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

09:40 BNT HD: Бразилия - Мексико - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

10:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

11:30 BNT HD: Белгия - Япония - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Вадуц, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение

14:35 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига

15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш мач за 11-то място в Първа професионална лига, повторение

16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

16:30 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

18:00 Diema Sport: Футбол: Крусейдърс - Лудогорец, мач реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

19:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, директно

20:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Фулъм, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, финал за Купата на България, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

22:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

22:50 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Леся Цуренко (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

23:45 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол /bukmeikar.com



06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига07:10 BNT HD: Хърватия - Дания - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Ботев Гълъбово, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение09:00 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)09:40 BNT HD: Бразилия - Мексико - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"10:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Монако, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение11:30 BNT HD: Белгия - Япония - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Вадуц, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение14:35 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш мач за 11-то място в Първа професионална лига, повторение16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд16:30 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга18:00 Diema Sport: Футбол: Крусейдърс - Лудогорец, мач реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Ница, мач от френската Лига 1, повторение19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение19:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, директно20:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Фулъм, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, финал за Купата на България, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)22:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга22:50 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Леся Цуренко (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга23:45 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



