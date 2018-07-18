Спортът по телевизията днес
18.07.2018 07.55
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
07:10 BNT HD: Хърватия - Дания - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Ботев Гълъбово, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
09:40 BNT HD: Бразилия - Мексико - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
10:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ахмат, международен приятелски мач, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
11:30 BNT HD: Белгия - Япония - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Вадуц, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение
12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Съндърланд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение
14:35 Mtel Sport 1: Футбол: Китайска суперлига
15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Метц, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш мач за 11-то място в Първа професионална лига, повторение
16:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд
16:30 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
18:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
18:00 Diema Sport: Футбол: Крусейдърс - Лудогорец, мач реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
19:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 1-ви епизод, директно
20:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Фулъм, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, финал за Купата на България, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Далила Якупович (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
22:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
22:50 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Леся Цуренко (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
23:45 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол /bukmeikar.com
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