Bloomberg: Италия призовава ЕС да облекчи антируските санкции Заместник-премиерът и вътрешен министър на Италия Матео Салвини заявил намерение да подтикне ЕС към „облекчаване" на антируските санкции, като заплашил в противен случай да блокира европейски инициативи. Това съобщава агенция Bloomberg в публикацията си „Salvini Hints at EU Vetoes Unless Sanctions on Russia Are Eased".



По време на пресконференция в Москва Салвини отбелязал, че Русия трябва да се върне в „европейското семейство" и нарекъл срещата на Путин и Тръмп „прекрасно начало". Той самият бил готов за преговори с руски министри и официални лица. „Ние се надяваме, че ще успеем да убедим другите правителства с помощта на демократични процедури и убедителни цифри.



Правото на вето е само последно средство, обаче аз не го изключвам"" – предупредил италианският политик.



Според Салвини, повече от всички пострадала Италия от санкциите против Русия. „Срещите и диалогът са много по-ефективни санкции" – заявил Салвини. Той повторил призива на Доналд Тръмп да се разреши на Русия отново да стане част от G8, защото „те заслужават да седят на една маса с най-влиятелните световни лидери".







