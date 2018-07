Още снимки: test Идва ли краят на безалкохолните газирани напитки Ако човек се замисли за емблематичните брандове на Щатите през 20-ти век, неизбежно начело биха били гигантите Coca-Cola и Pepsi. Все още двете компании са сред най-скъпите и разпознаваеми американски марки, но след десетилетия на ръстове новото хилядолетие се оказва предизвикателство за техния бизнес.



Като причина за това може да се посочи сериозният спад на търсенето на подсладени газирани напитки, което според експертите от Dynamic Wealth Research може да доведе до тяхната "смърт". От анализаторската фирма посочват доказателствата за намаление интерес към тези продукти в своя анализ The Death of Soda.



Според данните в него обемът на годишната консумация на газирани напитки в Щатите е достигнал 30-годишното си дъно през 2017 година. Потреблението на глава от населението в страната е спаднало от близо 190 литра годишно през 2000 година до малко над 140 литра през 2017 година.



В допълнение изчисленията показват, че продажбите на газирани напитки отчитат спад през последните 11 години. Успоредно с това потреблението на бутилирана вода расте и за първи път през миналата година то изпреварва това на подсладени напитки със 159 литра на глава от населението през 2017 година.



До голяма степен това може да се обясни с тенденцията на здравословен начин на живот, като хората отказват газираните напитки, които традиционно имат високо съдържание на захар. Това е и причината големите световни производители да обявят сериозни промени в бизнеса си, свързани с намаляването на съдържанието на захар в продуктите си.



Значителен спад има и при потреблението на такива продукти при децата. Между 2004 и 2012 година в Щатите дневните поети от деца калории от подсладени напитки са спаднали със 79 калории за разлика на ръст от 16 калории от плодове и зеленчуци.



Експертите посочват, че новият титан на пазара на напитки е не друго, а бутилираната вода. Това е и причината на пазара да се предлага все по-голямо разнообразие не само на марки, но и на видове вода. Това включва традиционната минерална и трапезна вода, газираната, високо алкална минерална вода и такива в премиум класа.



Това е и нова ниша, в която има големи възможности за растеж, като в Щатите през 2017 година пазарът се изчислява на 18,5 милиарда долара и се очаква той да продължи да расте с бързи темпове. В глобален мащаб той е в размер на 199 милиарда долара, а до 2024 година се очаква да достигне 307 милиарда долара.



Заради това и в последно време гигантите на пазара имат интерес към придобиването на малки местни производители на бутилирана минерална вода. /money.bg



