Сделката приключи – компанията на Уейнстейн вече не съществува Продуцентска компания на Харви Уенстейн вече не съществува. Новите собственици потвърдиха, че са приключили сделката за покупката на „The Weinstein Company" и представиха нейната наследничка „Lantern Entertainment".



Компанията на Уейнстейн беше продадена на „Lantern Capital Partners“ за 289 млн. долара, девет месеца след като кариерата на Уейнстейн се срина в резултат на експлозивните твърдения за сексуално насилие и тормоз.



Продажбата е с над 20 милиона долара по-малко от първоначално обявената цена от 310 милиона долара.



"Днес обръщаме нова страница", каза съпредседателите на „Lantern Entertainment“ Анди Мичъл и Милош Брайович. Новата компания, твърдят те, ще бъде "съсредоточена върху креативността и творчеството" и те са "изключително мотивирани да се превърнат в сила в тази индустрия".



Миналия четвъртък компанията на Уейнстейн обяви, че четирима от петте й членове ще се оттеглят при приключването на продажбата, включително братът на Уейнстейн и съосновател на компанията Боб.



Продажбата дава на „Lantern“ колекция с повече от 270 филма, които са генерирали повече от 2 милиарда долара в боксофисите по целия свят, както и телевизионен бизнес, който включва модния сериал "Project Runway".



Сред филмовите заглавия са носителите на Оскар "The King's Speech" и "The Artist“, както и "Inglourious Basterds", "Silver Garments Playbook" и "The Hateful Eight".



