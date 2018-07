Още снимки: test Посолството на САЩ в Ерусалим "ще е златно" Изграждането на нова сграда на посолството на САЩ в Ерусалим ще струва на американския бюджет $ 21,2 млн., съобщи вестник The Times of Israel. Изданието цитира официални документи във вторник.



През март президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че за изграждането на сградата ще са нужни около 250 000 долара.



Строителната компания, с която американските власти подписаха договор, ще инсталира скъпи "сложни системи за сигурност" в посолството.



През декември 2017 г. Тръмп заповядва да започне подготовката за преместването на посолството в Ерусалим. На 14 май официалното му откриване се състоя в бившата сграда на генералното консулство на САЩ в района на Арнон. До края на годината САЩ възнамеряват да изградят отделна сграда до нея.