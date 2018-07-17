Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

09:00 BNT HD: Уругвай - Португалия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

10:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Карабах, международен приятелски мач, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

10:50 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Пирин, първи мач за 13-то място в Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Дунав, първи мач за 11-то място в Първа професионална лига, повторение

16:25 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл

18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, първи мач за седмо място в Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

19:45 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

20:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм

21:30 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Барбора Стрицова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл

23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

23:10 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

23:40 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол 08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение09:00 BNT HD: Уругвай - Португалия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол10:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Карабах, международен приятелски мач, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение10:50 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, повторение12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Пирин, първи мач за 13-то място в Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Дунав, първи мач за 11-то място в Първа професионална лига, повторение16:25 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол17:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение17:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, първи мач за седмо място в Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Нант, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"18:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ19:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение19:45 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга20:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм21:30 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Барбора Стрицова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Атланта - Сиатъл23:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение23:10 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Ашли Барти (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)23:40 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели



