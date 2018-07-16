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Спортът по телевизията днес

16.07.2018 08.31

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Черноморец Балчик, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение
08:30 Film Plus: Тенис: Бърнард Томич - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
09:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА
10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Матю Ебдън (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
11:05 BNT World: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух" /п/
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 35-и епизод, повторение
12:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:15 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)
15:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд
16:00 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм
16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение
16:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
17:35 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол
18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд
19:30 BNT HD: Финал на световното първенство по футбол
20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, директно
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд
21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, повторение
22:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
23:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
23:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд
23:45 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

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