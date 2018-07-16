Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Черноморец Балчик, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Film Plus: Тенис: Бърнард Томич - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

09:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Матю Ебдън (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

11:05 BNT World: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух" /п/

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 35-и епизод, повторение

12:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:15 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)

15:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

16:00 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

17:35 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

19:30 BNT HD: Финал на световното първенство по футбол

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, повторение

22:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

23:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд

23:45 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Черноморец Балчик, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение08:30 Film Plus: Тенис: Бърнард Томич - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)09:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Вакер, международен приятелски мач, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение10:30 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Матю Ебдън (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)11:05 BNT World: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух" /п/12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 35-и епизод, повторение12:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:15 Film Plus: Тенис: Жереми Шарди - Ришар Гаске (Libema Open, Хертогенбош; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"14:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: SkiStar Swedish Open, Бостад (ATP WORLD TOUR 250)15:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд16:00 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение16:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ17:35 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Лил, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд19:30 BNT HD: Финал на световното първенство по футбол20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, директно20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение22:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 36-и епизод, повторение22:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение23:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение23:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Портланд23:45 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели



