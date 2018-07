Още снимки: test Първата жена на Франк Синатра почина на 101 години Нанси Синатра (майка), първата от четирите съпруги на легендарния певец Франк Синатра и майка на три деца, почина на 101-годишна възраст, съобщи Би Би Си.



Нейната дъщеря с Нанси съобщи, че „тя си отиде спокойно”.



„Тя беше благословията и светлината в моя живот. Ти си богиня мамо. Благодаря ти за всичко”, написа дъщеря ?.



Нанси Синатра (майка) е родена като Нанси Барбато през 1917 г. и среща Франк Синатра през 1934 г. по време на ваканция в Ню Джърси.



Двойката бързо се сгодява, самият Франк споделя, че е имал много афери преди евентуално те да се венчаят през 1939 г.



През 1950 г. на Нанси й е разрешено да се раздели с Франк заради менталния тормоз, който той й нанасял, като това, че той винаги е прекарвал почивните дни далеч от семейството си и е имал многобройни странични връзки с други жени.



Независимо от това те остават близки приятели до смъртта на Франк Синатра през 1998 г.



Нанси Синатра (майка) се омъжва повторно и живее спокоен, тих живот в Бевърли Хилс, Калифорния, отдадена на благотворителност.



Двойката има три деца – Нанси (младша), която е известна с песента си „These Boots Were Made For Walkin” и други хитове, Франк (младши) който също се е занимавал с музика и е починал през 2016 г. на 72- годишна възраст и втората им дъщеря Тина. /БГНЕС Нанси Синатра (майка), първата от четирите съпруги на легендарния певец Франк Синатра и майка на три деца, почина на 101-годишна възраст, съобщи Би Би Си.Нейната дъщеря с Нанси съобщи, че „тя си отиде спокойно”.„Тя беше благословията и светлината в моя живот. Ти си богиня мамо. Благодаря ти за всичко”, написа дъщеря ?.Нанси Синатра (майка) е родена като Нанси Барбато през 1917 г. и среща Франк Синатра през 1934 г. по време на ваканция в Ню Джърси.Двойката бързо се сгодява, самият Франк споделя, че е имал много афери преди евентуално те да се венчаят през 1939 г.През 1950 г. на Нанси й е разрешено да се раздели с Франк заради менталния тормоз, който той й нанасял, като това, че той винаги е прекарвал почивните дни далеч от семейството си и е имал многобройни странични връзки с други жени.Независимо от това те остават близки приятели до смъртта на Франк Синатра през 1998 г.Нанси Синатра (майка) се омъжва повторно и живее спокоен, тих живот в Бевърли Хилс, Калифорния, отдадена на благотворителност.Двойката има три деца – Нанси (младша), която е известна с песента си „These Boots Were Made For Walkin” и други хитове, Франк (младши) който също се е занимавал с музика и е починал през 2016 г. на 72- годишна възраст и втората им дъщеря Тина. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели