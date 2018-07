Още снимки: test 6 неща, които правят наградите "Еми" уникални тази година Номинациите за 70-те „Primetime Emmy Awards” бяха обявени в четвъртък в Лос Анджелис.



И това може да е началото на нова ера за церемонията, тъй като Нетфликс прекъсна 17-годишното царуване на HBO като най-номинирана филмова компания.



Тазгодишните номинации за "Еми" също така отбелязват нов рекорд в признаването на различни таланти.



От историческите постижения до провалите и изненадите, ето какво научихме за тазгодишните „Еми“ номинации досега:



1. Сандра О пише история



Сандра О е първата азиатска жена, която е номинирана в категорията за главна женска роля за образа на Ева Поластри в сериала за мистериозно убийство на BBC America „Killing Eve“.



2. Джон Леджънд: EGOT



Много малко изпълнители са успели да постигнат статуса EGOT - което означава да имаш „Грами“, „Тони“, „Оскар“ и „Еми“ в офиса си. Такива са Одри Хепбърн, Мел Брукс, Джон Гилгуд и Упи Голдбърг.



Леджънт е номиниран за главната си роля в "Jesus Christ Superstar Live", както и за продуцирането на въпросното шоу, заедно с Андрю Лойд Уебър и Тим Райс, които също са само на една „Еми“ стъпка от всяко от своите EGOT.



"Jesus Christ Superstar Live" получи 13 номинации, най-много от всички музикални телевизионни предавания в историята.



3. Джонатан Ван Нес има късмет да бъде номиниран два пъти.



Преди14 години „Queer Eye For The Straight Guy“ спечели „Еми“ и тази година стоплящия сърцето продукция Нетфликс симпатяга е с 4 номинации.



Продуцентът на шоуто Джонатан Ван Нес е номиниран също за сериалите " Funny or Die web series“ и „Gay of Thrones" и той празнува по най-добрия джонатовски начин.



Обикновено бихме имали нужда от поне шест кафета, за да постигнем неговото ниво на вълнение.



Той написа в Инстаграм: "Това е невероятно, толкова много благодаря, толкова много любов, това е в името на всички наши мечти".



4. Битката Нетфликс и HBO продължава



Има поне 13 причини - „Why“, „The Crown“, „Stranger Things“, „The Good Place“ и безброй други неща, които помогнаха на Нетфликс да стане сериозно голямо „парче“ в света на броудкастинга през последните години.



В резултат на това той наруши 17-годишното лидерство на HBO.



Нетфликс има 112 номинации, докато HBO е със 108 - включително за продукции като „Game of Thrones“ и „Westworld“.



5. „Еми“ вече не са „годишните награди на модерното семейство“.



На фона на ликуването и реакциите на някои от любимите ни звезди, това не би било наградно шоу без няколко удара тук и там.



Не е изненада, че комедията „Roseanne“ беше до голяма степен игнорирана след спорния туит на Розан Бар.



Затова пък Лори Меткалф успя да спечели номинация за поддържаща роля в комедия.



За първи път от началото на сериала, продукцията на ABC - любимото "Модерно семейство" не беше номинирана и нито една от звездите на сериала няма да се бори за награда.



6. Антъни Бордейн е с шест посмъртни номинации



Антъни Бордеййн: отчасти неизвестен получава няколко номинации за „Еми“ само малко повече от месец след смъртта си през юни.



Номинираното шоу на CNN за пътешествия и храни показва пътувания на Бордейн по света в търсене на вкусна кухня и проучване на култури в малко известни страни.



Други, които са получили посмъртни номинации на "Еми", са Одри Хепбърн, а наскоро и Кари Фишър, която почина през декември 2017 г.



