Скарлет Йохансон отказа роля на джендър заради протест на транссексуалната общност Скарлет Йохансон се отказа от предстояща филмова роля като транссексуален престъпник след яростна реакция срещу участието й. Тя обяви това в интервю, публикувано в американските медии.



Актрисата трябваше да изиграе водещата роля в "Rub and Tug", историята на Данте "Текс" Гил, масажист и сводник, който се превръща в голяма престъпна фигура през 70-те и 80-те години на миналия век. Роден като Лоис Джийн Гил, той се идентифицира като мъж.



"В светлината на неотдавнашните етични въпроси, повдигнати около моя образ като Данте Текс Гил, реших с уважение да оттегля участието си в проекта", каза 33-годишната актриса".



"Нашето разбиране на трансджендърите напредва и аз научих много от общността, откакто направих първото си изявление за ролята и осъзнах, че е било безчувствено".



Когато изборът на Скарлет бе обявен, тя и проектът бяха посрещнати от социалните медии с недоволство. Според тях възможността да изиграе ролята би трябвало да бъде дадена на човек от транссексуалната общност, като Трейси Лисет или Джейми Клейтън.



Агентите на Йохансон не излязоха веднага с коментар, но публикуваха изявление, в което посочват, че Джефри Тамбор, Джаред Лето и Фелисити Хъфман са актьори, направили успешно транссексуални роли.



Членовете на онлайн транссексуалната общност в по-голямата си част похвалиха актрисата за решението, но изтъкнаха дългия път към равенството, който все още предстои да бъде извървян.



