Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: АФК Борнемут - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал

08:30 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Вадуц - Левски, първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Суонси Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Film Plus: Тенис: Таро Даниел - Жереми Шарди (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

10:30 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

12:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Ласло Джере (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

13:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Film Plus: Тенис: Маклаклън/Монро - Инглот/Линдстед (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал и награждаване, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже

15:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, финал, жени, директно

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

16:20 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Таро Даниел (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

17:00 BNT: Среща за 3 - 4 място от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

17:00 BNT HD: Среща за 3-4 място на световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

18:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

19:05 Film Plus: Тенис: Айла Томлянович - Александра Крунич (Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Рабат; WTA International - I полуфинал, повторение)

20:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 34-и епизод, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:50 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Су Уей Хсиех (Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Рабат; WTA International - II полуфинал, повторение)

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

22:00 Film Plus: Тенис: Елис Мертенс - Айла Томлянович (Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Рабат; WTA International - финал и награждаване, повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 34-и епизод, повторение

23:00 ORT: За СП по футбол. Гала-концерт на звезди от световната опера. На живо от Болшой театър

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

