Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

06:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Иржи Весели (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

08:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

08:55 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Паоло Лоренци (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

09:55 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал

11:45 BNT World: Футболът не е за момичета тв новела на Евровизия /п/

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, повторение

12:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)

12:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, жени

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 55-и епизод, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

13:10 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже, директно

14:55 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)

15:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

15:35 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал и награждаване, повторение)

16:00 BNT World: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух"

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

16:40 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

18:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Тенис: Таро Даниел - Жереми Шарди (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

21:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

21:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже

21:30 BNT 2: Часът на българската музика група "Атлас"

22:00 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, повторение

22:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Ласло Джере (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

23:50 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com



06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ06:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Иржи Весели (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)08:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите08:55 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Паоло Лоренци (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)09:55 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Лион, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение11:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал11:45 BNT World: Футболът не е за момичета тв новела на Евровизия /п/12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, повторение12:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)12:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, жени13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 55-и епизод, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение13:10 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже, директно14:55 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)15:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение15:35 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал и награждаване, повторение)16:00 BNT World: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух"16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ16:40 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение18:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, директно20:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:00 Film Plus: Тенис: Таро Даниел - Жереми Шарди (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)21:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение21:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже21:30 BNT 2: Часът на българската музика група "Атлас"22:00 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, повторение22:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Ласло Джере (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение23:15 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение23:50 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



