Спортът по телевизията днес
13.07.2018 07.54
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
06:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Иржи Весели (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
08:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
08:55 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Паоло Лоренци (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
09:55 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал
11:45 BNT World: Футболът не е за момичета тв новела на Евровизия /п/
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, повторение
12:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)
12:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, жени
13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 55-и епизод, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение
13:10 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже, директно
14:55 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)
15:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
15:35 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал и награждаване, повторение)
16:00 BNT World: Най-доброто от... Детска вокална група "Мечо Пух"
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
16:40 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
18:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, директно
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:00 Film Plus: Тенис: Таро Даниел - Жереми Шарди (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
21:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал
21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
21:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, мъже
21:30 BNT 2: Часът на българската музика група "Атлас"
22:00 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 33-и епизод, повторение
22:45 Film Plus: Тенис: Малек Джазири - Ласло Джере (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
23:15 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
23:50 BNT HD: Бразилия - Белгия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com
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