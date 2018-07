Още снимки: test Мишките, които се борят за женски имат по-дебели пениси Мъжките мишки развиват по-дебел пенис, ако растат около други мъжки, сочи проучване.



Точната причина не е известна, но се смята, че съревнованието за секс води до разлика във формата на пениса в сравнение с мишките, които растат в среда само на женски екземпляри, според учените от университета на Западна Австралия.



По-дебелият пенис вероятно води до "по-висока генитална стимулация върху женската", заяви Гонсало Андре, съавтор на проучване, публикувано в списание „Proceedings of the Royal Society“.



За разлика от хората, мъжките мишки имат пенис, който е „осифициран“ („вкостен“), т.е. има наличие на кост.



За изследването Андре и неговия екип са използвали млади мъжки домашни мишки, поставени в две различни среди.



"Едната група мъжки растяха в непосредствена близост до други двама израстващи мъжки, ", разказа ученият пред АФП. Втората група имаше само женски в средата си. Когато гризачите са достигнали зрялост, пенисите им са били изследвани и формата и размерът им са били сравнени. Мишките, израстващи сред други мъжки от най-ранна възраст, "притежават по-дебел осифициран (вкостен) пенис", каза Андре.



Екипът се шегува, че това е заради удовлетворението на дамите. Потенциалните им партньорки могат да предпочетат "мъжът, който е най-добре оборудван да стимулира женската по време на чифтосване", каза Андре.



Но това е само една хипотеза и е необходимо допълнително проучване, твърди екипът.



Резултатите, добави Андре, нямат никакви стойности при изследването на гениталната форма при хора.



"Резултатите ни не могат да бъдат валидни за хората, тъй като структурата, която гледаме, не съществува при нас", каза той.



