Още снимки: test В YouTube вече можем да използваме режим Incognito от смартфоните с Android От Google от няколко месеца провеждат тестове на Incognito Mode за браузване в YouTube в приложението за Аndroid и сега започнаха разпространението ? до потребителите. Компанията потвърди официално, че е започнала да ъпдейтва профилите на всички и в кратки сокове "инкогнито режим" ще е оптимизиран за смартфона, независимо къде се намирате.



Все пак е добре да проверите дали няма наличен YouTube ъпдейт, което би ускорило целия процес. След като го направите и имате последната версия на приложението за Android кликнете в горния десен ъгъл в менюто. Там вече ще видите новата опция "Тurn On Incognito", която заменя досегашния "Sign Out" (Изход) бутон в настройките на приложението за Android, предаде digital.bg. Допълнително уведомление ще ви информира, че сте активирали поверителния режим.



YouTube ще ви покажат съобщение, с което разясняват как работи тази функция и кои други хора могат да виждат активността ви. При този режим ще можете да отваряте само някои секции в сайта, сред които "Home" и "Trending".



Ако функцията все още не е достъпна трябва да актуализирате YouTube към последната версия. /radio1.bg



От Google от няколко месеца провеждат тестове на Incognito Mode за браузване в YouTube в приложението за Аndroid и сега започнаха разпространението ? до потребителите. Компанията потвърди официално, че е започнала да ъпдейтва профилите на всички и в кратки сокове "инкогнито режим" ще е оптимизиран за смартфона, независимо къде се намирате.Все пак е добре да проверите дали няма наличен YouTube ъпдейт, което би ускорило целия процес. След като го направите и имате последната версия на приложението за Android кликнете в горния десен ъгъл в менюто. Там вече ще видите новата опция "Тurn On Incognito", която заменя досегашния "Sign Out" (Изход) бутон в настройките на приложението за Android, предаде digital.bg. Допълнително уведомление ще ви информира, че сте активирали поверителния режим.YouTube ще ви покажат съобщение, с което разясняват как работи тази функция и кои други хора могат да виждат активността ви. При този режим ще можете да отваряте само някои секции в сайта, сред които "Home" и "Trending".Ако функцията все още не е достъпна трябва да актуализирате YouTube към последната версия. /radio1.bg Днес+ Запази и Сподели