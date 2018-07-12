Спортът по телевизията днес
12.07.2018 07.57
06:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Иржи Весели (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
07:30 BNT HD: Швеция - Швейцария - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Ботев Враца, мач от Втора професионална лига, повторение
08:40 Film Plus: Тенис: Полона Херцог - Светлана Кузнецова (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II четвъртфинал, повторение)
09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
11:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал
11:10 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Ирина-Камелия Бегу (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - I полуфинал, повторение)
11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. поредица
12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018
12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 31-и епизод, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, мъже
13:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
13:05 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II полуфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
14:45 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - финал и награждаване, повторение)
14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, жени, директно
15:30 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 BNT HD: Колумбия - Англия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение
18:45 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал
19:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
19:00 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)
19:45 BNT World: Футболът не е за момичета тв новела на Евровизия
20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 55-и епизод
20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 Kanal 3: "Кръвна група Шампиони" - спортни легенди
21:35 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)
22:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
22:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, повторение
23:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал
23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
23:15 Nova Sport: Футбол: Ница - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
23:15 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)
23:50 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com
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