Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Иржи Весели (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

07:30 BNT HD: Швеция - Швейцария - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Ботев Враца, мач от Втора професионална лига, повторение

08:40 Film Plus: Тенис: Полона Херцог - Светлана Кузнецова (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал

11:10 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Ирина-Камелия Бегу (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. поредица

12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 2018

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 31-и епизод, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, мъже

13:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

13:05 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

14:45 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - финал и награждаване, повторение)

14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, жени, директно

15:30 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 BNT HD: Колумбия - Англия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение

18:45 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал

19:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

19:00 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)

19:45 BNT World: Футболът не е за момичета тв новела на Евровизия

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 55-и епизод

20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Kanal 3: "Кръвна група Шампиони" - спортни легенди

21:35 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)

22:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

22:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, повторение

23:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал

23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Ница - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

23:15 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)

23:50 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com



06:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Иржи Весели (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)07:30 BNT HD: Швеция - Швейцария - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Ботев Враца, мач от Втора професионална лига, повторение08:40 Film Plus: Тенис: Полона Херцог - Светлана Кузнецова (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II четвъртфинал, повторение)09:30 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201810:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение11:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал11:10 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Ирина-Камелия Бегу (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - I полуфинал, повторение)11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. поредица12:00 BNT HD: Обзор на световното първенство по футбол Русия 201812:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 31-и епизод, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, мъже13:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение13:05 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II полуфинал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение14:45 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - финал и награждаване, повторение)14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, полуфинали, жени, директно15:30 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение16:00 BNT HD: Колумбия - Англия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Челси, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение18:45 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал19:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол19:00 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)19:45 BNT World: Футболът не е за момичета тв новела на Евровизия20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 55-и епизод20:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, директно20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Kanal 3: "Кръвна група Шампиони" - спортни легенди21:35 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)22:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол22:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите22:15 Nova Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 32-и епизод, повторение23:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Монреал23:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение23:15 Nova Sport: Футбол: Ница - Нант, мач от френската Лига 1, повторение23:15 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал, повторение)23:50 BNT HD: Уругвай - Франция - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



