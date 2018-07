Още снимки: test 7 от най-популярните сексуални фантазии Може и да живеем в общество, което е по-открито към секса от всякога, но един експерт казва, че все още имаме много дълъг път, по който да вървим.



Докато прави проучване за новата си книга Tell Me What You Want, социалният психолог д-р Джъстин Лемилър интервюира 4175 американци за техния сексуален живот и провежда едно от най-големите и най-изчерпателни изследвания на сексуалните фантазии в САЩ досега.



В интервютата той пита хората за техния сексуален живот и колко често са фантазирали за конкретни хора, места и неща в опит да разрушат стигмата около сексуалността. Вижте и седем от най-разпространените сексуални фантазии.



Тройка



Тройката е в началото на списъка. 89% от анкетираните заявяват, че са фантазирали, че правят тройка с други хора, а тези с връзки смятат, че идеалната тройка е, ако включва и съпруга/съпругата им.



Лемилър установява и че мъжете са по-склонни да жадуват, че правят тройка с две жени, докато хетеросексуалните жени не показват предпочитания към пола.



Подчинение



Според заключенията на Лемилър, 65% от участниците фантазират, че ги принуждават да изпитват болка, независимо дали се случва под формата на давене, хапане или капене на горещ восък.



Мнозинството от тях копнеят за поне за един акт на БДСМ (нетрадиционни форми на сексуални отношения, базирани на ролеви игри на господство и подчинение), докато жените имат "малко по-чести" желания да бъдат под контрола на своя партньор, пише Independent.



Промяна



Независимо дали става дума за смяна на позиции, местонахождения или партньори, Лемилър открива, че голям брой хора фантазират за промяна на обичайната им сексуална рутина.



Например, ако обикновено правят секс в леглото, се замислят за обществена обстановка или ако имат връзка, фантазират да правят секс с някой друг.



Публични места



Мястото е една от най-големите фантазии за жените, като мнозинството разкрива, че често копнеят, че правят секс на обществено място, където рискуват да бъдат "спипани".



Някои от горепосочените местоположения включват офис, парк и асансьор.



Отворена връзка



Голям брой участниците разкриват, че биха искали да правят секс с други хора, ако имат одобрението на партньора си.



79% от мъжете и 62% от жените са си представяли, че имат отворена връзка, докато 58% признават, че биха искали да гледат как партньора им прави секс с други хора.



Разтърсващ секс



По-голямата част от мъжете и жените разкриват, че искат разтърсващ секс, който ги кара да се чувстват желани, ценни и обичани.



Те също така споделят, че усещането, че са добри в леглото и са неустоими им действа страшно възбуждащо.



Секс със същия пол



Докато много от участниците се идентифицират като хетеросексуални, голям брой казват, че имат фантазии за секс с хора от същия пол.



59% от жените заявяват, че са си представяли секс с други жени, докато 26% от хетеросексуалните мъже имат фантазии за секс с други мъже.



