Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Футбол: MLS, ФК Лос Анджелис - Орландо

08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Несебър, мач от Втора професионална лига, повторение

08:05 BNT HD: Хърватия - Дания - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

09:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Ана Контавейт (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

10:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандевеге - Каролине Гарсия (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

10:30 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. поредица

11:35 BNT World: Шест правила как да станеш най-добрият футболист тв новела на Евровизия /п/

11:45 Film Plus: Тенис: Коко Вандевеге - Каролина Плишкова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 30-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 BNT HD: Бразилия - Мексико - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, жени

14:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Film Plus: Тенис: Марко Трунгелити - Паоло Лоренци (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, мъже, директно

15:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 BNT HD: Белгия - Япония - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - АФК Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

16:15 Film Plus: Тенис: Бен Маклоклан/Николъс Монро - Туна Алтуна/Анъл Юксел (TEB BNP Paribas Istanbul Open, Истанбул; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод повторение

18:00 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Анже - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Ирина-Камелия Бегу (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - I полуфинал, повторение)

19:30 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Лудогорец - Крусейдърс, първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:55 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - II полуфинал, повторение)

21:00 Kanal 3: "Кръвна група Шампиони" - спортни легенди

21:00 BNT: Хърватия - Англия, полуфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

21:00 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол пряко предаване от Москва

21:55 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

22:15 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, мъже

22:15 Nova Sport: Футбол: Нант - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

22:30 Film Plus: Тенис: Полин Парментие - Полона Херцог (TEB BNP Paribas Istanbul Cup, Истанбул; WTA International - финал, повторение)

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 31-и епизод, директно

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига, повторение