Facebook спечели правата за излъчването на анлийската Висша лига в 4 държави Facebook спечели правата да излъчва всички 380 футболни срещи в периода от 2019 до 2022 г. в Камбоджа, Лаос, Тайланд и Виетнам в сделка на стойност около 200 млн. паунда (264 млн. долара), съобщава лондонският в. The Times.



Това е най-престижната сделка за спортно предаване на Facebook, тъй като Висшата лига е най-гледаното спортно първенство в света. Досега социалната мрежа излъчваше американския шампионат по бейзбол и Световната Сърф Лига, както и други спортни събития.



Придобиването на правата за най-гледаното вътрешно първенство от Facebook показват как дигиталните платформи допринасят за отказа от традиционната кабелна телевизия, увеличавайки все повече първокласното спортно съдържание, което исторически е било достъпно само чрез абонамент за платена телевизия.



Обръщането към цифрови платформи като Facebook, може да помогне на Висшата лига да увеличи зрителската аудитория, тъй като потребителите все повече избягват платена телевизия. Типичните оператори на платената телевизия, които разпространяват английското футболно първенство, достигат до по-малко зрители.



По време на последния търг за права за излъчване на шампионата през 2015 г. платените британски кабелни оператори Sky и BT платиха общо 5.1 млрд. паунда за телевизионните права за 3 сезона. Средната гледаемост на телевизионните канали на Sky в Обединеното кралство е спаднала с 14% в течение на сезона 2016-2017, според The ??Drum.



Базата от абонати на BT през февруари се понижи с хиляди, след като доставчикът на платена телевизия повиши месечните си цени. Това означава, че продажбата на права на глобални технологични платформи на регионален принцип вероятно ще бъде важна стратегия за компенсиране на намаляващата аудитория в базираните в Обединеното кралство телевизионни оператори.



Потребителите прекарват все повече време в интернет, използвайки платформи като Facebook. В световен мащаб потребителите ще прекарат 221 минути на ден онлайн през 2018 г., което е с 4% повече на годишна база.



Изграждането на тези партньорства е логично, така че те да се възползват от увеличението на времето, което потребителите прекарват онлайн. Ръководството на Висшата лига смята, че пренасочването към технологични компании е най-добрият начин за осигуряване на бъдещо нарастване на приходите, според The ??Times.



Футболните шефове в Англия преговарят за правата за излъчване с редица технологични платформи като Facebook и Amazon. Последната вече си осигури ексклузивни права за излъчването във Великобритания на 20 мача от Висшата лига, което могат да се възползват абонатите на услугата й Prime. Висшата лига преговаря и с YouTube и Netflix за подобни сделки.



Сделката с Висшата лига означава също, че Facebook може да предостави ексклузивно спортно съдържание на най-голямата потребителска база.



Повечето от потребителите на социалната мрежа са от Азиатско-тихоокеанския регион, съставяйки около 40% от месечните активни потребители на Facebook през първото тримесечие на 2018 г. Далеч по-назад са Европа (17%) и САЩ и Канада (11%).



Ходът е важен, тъй като 38% от зрителите на Висшата лига също са от Азиатско-тихоокеанския регион. Facebook досега не е вмъквала реклами в предишните си спортни предавания на живо, но рекламодателите могат да се възползват от излъчванията на Висшата лига в социалната мрежа. /money.bg



