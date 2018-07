Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Коко Вандевеге (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

08:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

08:00 BNT HD: Франция - Аржентина - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Каролине Гарсия (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Метц, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док. поредица

12:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 29-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Ана Контавейт - Анастасия Павлюченкова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 BNT World: Ретро спорт Световно първенство по футбол, Аржентина 1978 г. /п/

12:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, седми ден

13:00 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Фулъм, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Стоук Сити, мач от английската Висша лига, повторение

14:45 Eurosport 2: Тенис: Уимбълдън 2018, четвъртфинали, жени, директно

15:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Йелена Остапенко (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

15:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България, повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

16:20 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

16:30 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

18:10 BNT HD: Среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Ана Контавейт (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

19:45 BNT World: Шест правила как да станеш най-добрият футболист тв новела на Евровизия

20:00 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандевеге - Каролине Гарсия (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

21:00 BNT: Полуфинална среща от Световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

21:00 BNT HD: Полуфинална среща на световното първенство по футбол пряко предаване от Санкт Петербург

21:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

21:45 Film Plus: Тенис: Коко Вандевеге - Каролина Плишкова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

23:00 Diema Sport: "Новините от Мондиала", предаване за Световното първенство по футбол, 30-и епизод, директно

