7 икономически сделки, които сключиха България и Китай по време на срещата в София Срещите между Китай и България в рамките на формата 16+1 доведоха до редица обещания за сделки. Двамата премиери - Бойко Борисов и Ли Къцян, подписаха общо 10 споразумения в различни икономически сектори - от земеделието до ядрената енергетика. Ето за какво се договориха те:



€1.5 милиарда за малки и средни фирми



Китайската банка за развитие ще отпусне нисколихвени кредити за 1.5 млрд. евро за малки и средни фирми в България, а основен партньор у нас им е Българската банка за развитие. Китайците обещаха да спазват европейските правила, като предложиха международни банки и институции също да се включат в проектите.



Жп връзка между Дунав, Черно и Егейско море



Пекин иска да инвестира в проекта за изграждане на бърза жп връзка между река Дунав, Черно и Егейско море. Тя ще свърже българските пристанища и жп гари Русе, Варна и Бургас с гръцките Александруполис, Кавала и Солун, осигурявайки максимално бърз превоз на стоки.



Международни банки също могат да се включат във финансирането на транспортната система, която се оценява на над 1 млрд. евро само в българския участък.



Нови магистрали и скоростни пътища



Китайците смятат да участват и в довършването на АМ "Хемус", както и в изграждането на магистралите Русе-Свиленград с тунел под връх Шипка, "Черно море" и Русе-Велико Търново, както и скоростния път Видин-Ботевград. Българските власти подписаха споразумения за с 5 големи китайски компании.



Инвеститор за АЕЦ "Белене"



Китайската държавна ядрена корпорация (CNNC) ще се включи в проекта за АЕЦ "Белене". Тя ще подаде документи за участие в търга през есента, а догодина се очаква да подпише договора и да започне работа по обекта.



Китайците ще използват готовите руски реактори, а техни партньори в проекта ще бъдат руски и френски компании. Те приемат условията да няма държавна гаранция, нито договор за гарантирано изкупуване на енергията. Китай и България са подписали и сделка за изграждане на нова централа за производство на топлинна и електрическа енергия.



6 нови кораба за БМФ



Китайската The Export - Import Bank of China отпуска заем от над 94 милиона долара на Параходство "Български морски флот" за изграждане на 6 кораба за насипни товари. Те ще бъдат строени от голяма китайска корабостроителница, а първият от тях трябва да започне да плава до средата на 2019 г.



Нов живот за българския тютюн



България ще изнася за Китай 10 000 тона сух тютюн или 10 млн. тона неизсушени листа годишно. Това е голяма част от българската тютюнева продукция, която ще гарантира поминъка на цели региони у нас за години напред.



Страната ни ще увеличи износа на розово масло и козметични продукти за китайския пазар, като ще изнася и белен слънчоглед, който трябва да отговаря на специални санитарни изисквания.



Завод за електрически камиони в Пловдив



Китайска компания планира да отвори завод за сглобяване на електрически камиони за доставки в Пловдив. От фабриката, която ще работи с части от Китай, се предвижда да излизат около 10 000 бройки годишно. В бъдеще и частите за тях може да се произвеждат у нас.



Китай и България ще развиват общи проекти и в електронната търговия, услугите и иновациите.



Очакваме повече китайски туристи



Китайският премиер беше силно впечатлен от българските културно-исторически сгради и артефакти и призова жителите на страната си да посещават по-често България.



Голям интерес към природата и културата на страната ни показа и китайска делегация от град Нинбо, която пристигна във Варна. Двата града са побратимени и подготвят редица общи инициативи в културата, образованието и здравеопазването. Гостите обещаха и повече китайски туристи да посещават морската ни столица. /money.bg