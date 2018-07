Още снимки: test Борисов и Ли Къцян са доволни от постигнатите резултати Премиерът Бойко Борисов и председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян изразиха удовлетворение от постигнатите резултати по време на срещите си в София.



Двамата разговаряха преди отпътуването на Ли Къцян, който беше на официално четиридневно посещение в България.



Двамата правителствени ръководители подчертаха важността на договореностите в София - ангажираността на китайската страна към проекта АЕЦ "Белене", участието на Китай в реализирането на инфраструктурни проекти, съгласието за създаването на Глобален център за патрньорство на държавите от ЦИЕ и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China) и подписаните документи за насърчаване на икономическото и търговското сътрудничество.



"Успяхме да постигнем големи резултати не само в двустранните ни отношения. Срещата на върха на "16+1" също дава тласък за сътрудничество на едно по-високо ниво", заяви Ли къцян.



