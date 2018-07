Още снимки: test Ерата на космическия туризъм е още по-близо На прага сме на изцяло нова ера в туризма и пътуванията - време, в което три огромни недържавни компании харчат десетки милиарди, за да тикнат човечеството в новата епоха.



Blue Origin, SpaceX и Virgin Galactic, притежавани от трима от най-богатите хора на планетата, правят всичко възможно, за да променят начина, по който летим в космоса.



Тази седмица именно най-богатият човек на Земята и шеф на първата от споменатите компании - Джеф Безос, заяви, че съвсем скоро Blue Origin ще пусне в продажба билети за пътуване до "Линията на Карман", съобщиха от Еndgadget.



Това е точката, считана за начало на космоса и се намира на 100 км над земната повърхност. За сравнение, през 2012 г. Феликс Баумгартнер изпълни прословутия "Скок от ръба на космоса" на височина от едва 39 км.



Возилото на Blue Origin се казва New Shepard (нов овчар) и изглежда точно както бихме очаквали да изглежда подобен космически кораб.



Кабината за пътниците съдържа двигателно устройство, което в случая наподобява холна масичка, заобиколена от столове със 70-градусов наклон, гледащи към прозорците.



Започваме да събираме от закуски и минаваме на консерви отсега, защото билетите за New Shepard ще струват 250 000 долара. Това са доста закуски, спор няма, но изглежда, че ще си заслужава. /lifestyle.bg