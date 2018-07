Още снимки: test Джим Кери ще играе лошия По всичко личи, че Джим Кери е готов да се завърне към големия екран с пълна скорост, след като няколко години рядко го виждахме в нови продукции.



След като преди седмици бе съобщено, че Кери ще оглави детско телевизионно предаване, тази седмица Variety издаде, че комикът ще участва във филм по играта Sonic the Hedgehog.



Кери ще бъде лошият герой Роботник и ще тормози познатия ни от 90-те години супер-бърз син таралеж.



Ролята е, меко казано, нетипична за актьора, който е познат на публиката най-вече с роли на глуповат добряк.



Сценарист и продуцент на филма е Тим Милър (режисьорът на "Дедпул"), което ни кара да вярваме, че филмът за Sonic може би ще си заслужава разходка до киното. Режисьор ще бъде носителят на Оскар Джеф Фаулър.



Играта Sonic the Hedgehog излиза през 1991 г. и е една от най-популярните от края на миналия век. Филмът по нея ще се появи в кината през ноември 2019 г. /lifestyle.bg



