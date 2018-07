Още снимки: test Борисов и Ли се договориха: Създават Глобален център за партньорство между Китай и ЦИЕ Създаването на Глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China) договориха министър-председателят Бойко Борисов и председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян в рамките на инициативата в София. Това съобщиха от правителствената информационна служба.



„Страните от „16+1“ трябва заедно да направят послание за отвореност. Говорихме вече няколко пъти с премиера Борисов, че трябва да проучим правилата и законите на ЕС и на държавите членки“, заяви Ли Къцян. Според него по този начин инвеститорите и предприятията ще знаят какви правила трябва да следват и какви рискове да избягват.



„Така нашите проекти за сътрудничество могат да се развиват по-бързо и по по-зрял начин. Предложихме да се създаде център за глобално партньорство и сътрудничество, в контекста на глобализацията държавите от 16+1 ще проучат как нашето сътрудничество може да отговаря на правилата на ЕС“, допълни още председателят на Държавния съвет на Китай. Ли Къцян посочи също, че съвместните проекти за сътрудничество ще получат много силен напредък, а китайските предприемачи ще имат много по-голям стимул да инвестират в ЕС.



„Искам да помоля премиера Борисов да поеме водещата роля и да види как може да се създаде такъв център, а Китай ще бъде спонсора на такъв център“, подчерта китайският премиер.



Българският премиер Бойко Борисов каза, че бъдещият център ще подпомогне навлизането на китайски компании, участието им в търгове и процедури в рамките на ЕС, за да не стига до наказателни процедури и провалени сделки.



В изказването си на пленарното заседание на формата българският министър-председател посочи, че партньорството между България и Китай се основава на традиционно приятелство, взаимно уважение и желание за разширяване на сътрудничеството с реализирането на конкретни проекти.



Според Бойко Борисов по-голямото присъствие на Китай като инвеститор и стратегически партньор в българската икономика би изиграло положителна роля и би дало тласък на икономическия растеж. По думите му, спазвайки условията и принципите на ЕС, икономическите отношения с Китай биха довели до просперитета на страните от целия регион.



Българския премиер припомни, че вчера в Министерския съвет бяха подписани десет споразумения, които са израз на желанието на България и Китай за по-задълбочено партньорство. /faktor.bg



